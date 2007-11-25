هیئت بازبین منطقه مرکز و شمال غرب معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی رفیعی معاون مناطق یازدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران به ستاد خبری جشنواره گفت: "بازبینی جشنواره مرکز و شمال غرب از چهار تا 12 آذر انجام می شود و تقی‌زاده، صمدپور و تقی‌لر با حضور در هفت مرکز زنجان، قزوین، اراک، همدان، کرمانشاه، ارومیه و تبریز آثار دانشجویان را ارزیابی می کنند."

وی ضمن تشکر از همکاری مسئولان دانشگاه تبریز گفت: "حمایت آقایان اعلمی و اسدی، معاون فرهنگی و مدیر فرهنگی دانشگاه تبریز باعث تسریع فعالیت دبیرخانه جشنواره به خصوص بخش مناطق شد." جشنواره منطقه مرکز و شمال غرب کشور از 23 تا 26 آذر به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار می شود.