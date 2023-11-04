بهره برداری از ۵۰ طرح آبرسانی در زنجان همزمان با سفر رییس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جزقاسمی روز شنبه گفت: برای اجرای این طرح ها اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال از منابع مختلف از جمله ردیف های اعتباری ملی و استانی اختصاص یافته است.

وی افزود: برای آبرسانی به این ۵۰ روستا ۶۹ کیلومتر عملیات احداث و اصلاح خط انتقال آب اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیان کرد: اصلاح و توسعه ۲۸ کیلومتر شبکه توزیع آب و احداث ۱۶ باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت بیش از ۳۵۰۰ متر مکعب نیز از دیگر بخش های این طرح آبرسانی است.

جزقاسمی یادآور شد: حفر و تجهیز ۱۴ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق، احداث ۵ رشته قنات، ۲ باب ایستگاه پمپاژ و یک دهنه چشمه نیز از دیگر اقدامات شرکت آب و فاضلاب برای آبرسانی به این ۵۰ روستا بوده است.

وی تاکید کرد: توسعه و ارتقای خدمات آبرسانی به مناطق روستایی جزء اولویت های کاری شرکت آب و فاضلاب بوده که شرکت آبفا استان زنجان در این زمینه جزء استانهای پیشرو محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان گفت: هم اکنون ۶۳۱ روستا در استان زنجان با جمعیتی نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار دارند.

جزقاسمی خاطرنشان کرد: اجرای طرح های آبرسانی در استان زنجان در قالب های متنوعی از جمله عملیات جهاد آبرسانی، آبرسانی توسط خیّرین، اجرای طرح های رفع تنش آبی و آبرسانی مشارکتی با حضور اهالی، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها در جریان است.