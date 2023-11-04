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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۳

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان خبر داد؛

بهره برداری از ۵۰ طرح آبرسانی در زنجان همزمان با سفر رییس جمهور

بهره برداری از ۵۰ طرح آبرسانی در زنجان همزمان با سفر رییس جمهور

زنجان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: ۵۰ طرح آبرسانی روستایی با جمعیتی افزون بر ۲۶ هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره مند می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جزقاسمی روز شنبه گفت: برای اجرای این طرح ها اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال از منابع مختلف از جمله ردیف های اعتباری ملی و استانی اختصاص یافته است.

وی افزود: برای آبرسانی به این ۵۰ روستا ۶۹ کیلومتر عملیات احداث و اصلاح خط انتقال آب اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیان کرد: اصلاح و توسعه ۲۸ کیلومتر شبکه توزیع آب و احداث ۱۶ باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت بیش از ۳۵۰۰ متر مکعب نیز از دیگر بخش های این طرح آبرسانی است.

جزقاسمی یادآور شد: حفر و تجهیز ۱۴ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق، احداث ۵ رشته قنات، ۲ باب ایستگاه پمپاژ و یک دهنه چشمه نیز از دیگر اقدامات شرکت آب و فاضلاب برای آبرسانی به این ۵۰ روستا بوده است.

وی تاکید کرد: توسعه و ارتقای خدمات آبرسانی به مناطق روستایی جزء اولویت های کاری شرکت آب و فاضلاب بوده که شرکت آبفا استان زنجان در این زمینه جزء استانهای پیشرو محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان گفت: هم اکنون ۶۳۱ روستا در استان زنجان با جمعیتی نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار دارند.

جزقاسمی خاطرنشان کرد: اجرای طرح های آبرسانی در استان زنجان در قالب های متنوعی از جمله عملیات جهاد آبرسانی، آبرسانی توسط خیّرین، اجرای طرح های رفع تنش آبی و آبرسانی مشارکتی با حضور اهالی، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها در جریان است.

کد مطلب 5929657

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