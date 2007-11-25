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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۱۱

نمایشگاه نگارگری "گلشن رضوان" در مشهد گشایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه آثار نگارگری جمعی از هنرمندان با عنوان "گلشن رضوان" در محل نگارخانه رضوان مشهد گشایش یافت.

مسئول برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: در این نمایشگاه 17 اثر تذهیب، 14 اثر گل مرغ و 10 اثر کار حجمی بر روی سفال و چوب از آثار هشت نفر از هنرجویان کلاسهای تخصصی مجتمع امام خمینی (ره) مشهد به نمایش در آمده است.

جمشید خاتمی افزود: این نمایشگاه از چهارم تا دهم آذرماه جاری در محل نگارخانه رضوان مشهد واقع در خیابان کوهسنگی 17 برای بازدید عموم دایر است.

وی همچنین از برپایی نمایشگاه آثار خوشنویسی جمعی از هنرجویان کلاسهای خوشنویسی این مجتمع خبر داد و خاطرنشان کرد: این نمایشگاه نیز با عنوان "نسیم رضوان" در محل نگارخانه مجتمع، واقع در خیابان خواجه ربیع 23 گشایش می یابد.

کد مطلب 592966

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