حضور مردم ایلام در راهپیمایی ۱۳ آبان

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر ایلام از ساعت ۱۰ صبح شنبه در حمایت از کودکان و نوجوانان غزه، شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند.

مرد و زن کوچک و بزرگ، در کنار دانش آموزان همه مقاطع تحصیلی امروز خشم و انزجار خود از نسل کشی رژیم کودک کش اسرائیل و حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

حضور پر رنگ مردم مناطق مختلف استان با لباس‌های محلی در کنار شرکت پر شور دانش آموزان و به آتش کشیدن پرچم آمریکا و اسرائیل شور و حال خاصی به مراسم امسال داده است.

راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در ۱۲ شهرستان و تمام مناطق روستایی استان ایلام در حال برگزاری است.