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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۴

پنجره مهر؛

حضور مردم ایلام در راهپیمایی ۱۳ آبان

حضور مردم ایلام در راهپیمایی ۱۳ آبان

ایلام-راهپیمای یوم الله ۱۳ آبان با شور و حال خاصی در شهر ایلام در حال برگزاری است.

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به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر ایلام از ساعت ۱۰ صبح شنبه در حمایت از کودکان و نوجوانان غزه، شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند.

مرد و زن کوچک و بزرگ، در کنار دانش آموزان همه مقاطع تحصیلی امروز خشم و انزجار خود از نسل کشی رژیم کودک کش اسرائیل و حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

حضور پر رنگ مردم مناطق مختلف استان با لباس‌های محلی در کنار شرکت پر شور دانش آموزان و به آتش کشیدن پرچم آمریکا و اسرائیل شور و حال خاصی به مراسم امسال داده است.

راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در ۱۲ شهرستان و تمام مناطق روستایی استان ایلام در حال برگزاری است.

کد مطلب 5929660

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