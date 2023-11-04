نواخته شدن زنگ استکبار سبب آشنایی دانش آموزان با این وقایع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم صبح روز شنبه در آئین زنگ استکبارستیزی در مدرسه عفتیه تبریز با یادی از شهید آرمان علی وردی بسیجی استکبارستیزی که در اغتشاشات پارسال به دست مزدوران استکبار به شهادت رسید، گفت: باید ادامه دهنده راه این شهیدان بزرگوار باشیم.

وی ادامه داد: ۱۳ آبان یادآور سه واقعه تاریخی تبعید امام راحل، کشتار دانش آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا از سوی دانشجویان است و نواخته شدن زنگ استکبار در مدارس باید زمینه ساز آشنایی دانش آموزان با این وقایع باشد.

آل هاشم تاکید کرد: این روز باید موجب آشنایی بیشتر نسل جدید با مفهوم استکبار و استکبارستیزی، دلیل مبارزه با استکبار و نقش بصیرت و هوشیاری در جلوگیری از اقدامات مستکبرانه و نه گفتن به تحریم‌های ظالمانه آمریکا از نگاه نسل چهارمی‌های انقلاب شود.