به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرق الاوسط، دومین همایش " گفتگوی تمدن اسلام و چین" به منظور فعال سازی ارتباط گفتگوی فرهنگی، اندیشه ای و اجتماعی میان دو تمدن اسلام و چین با مشارکت حدود 80 مسئول، محقق، اندیشمند برجسته از جهان اسلام و جمهوری چین به همراه دبیر کل اتحادیه عرب و شورای سفیران عرب در پکن برگزار می شود.

این همایش در تثبیت رابطه فرهنگی جهان اسلام و چین سهیم بوده و طی آن همکاری دو جانبه میان جهان اسلام و چین، تعمیق همکاری در زمینه های فرهنگی، آموزشی، اطلاع رسانی، ترجمه و نشر در چارچوب مبانی مشترک بررسی می شود.

توسعه روابط فرهنگی اسلام و چین، تثبیت همکاریهای دو جانبه، فعال سازی نقش دو تمدن در تعامل با تعرضات ناشی از جهانی شدن، تثبیت مفهوم گفتگوی تمدنها، راههای فعال سازی نقش آموزش، اطلاع رسانی، فرهنگ و ترجمه در گفتگو میان دو تمدن اسلام و چین از محورهای مورد بررسی در این همایش به شمار می روند.

با توجه به اینکه نقاط مشترکی میان دو تمدن اصیل و غنی اسلام و چین چون احترام به تنوعات فرهنگی، همزیستی مسالمت آمیز و تکامل میان آنها وجود دارد، لزوم مساوات، احترام متقابل، لزوم آزاد اندیشی در گفتگوی تمدنها، لزوم روح تسامح و تکامل برای توسعه نقاط مشترک مورد تأکید قرار می گیرند.

نخستین همایش " گفتگوی تمدن اسلام و چین" در سال 2005 در پکن به منظور همکاری جهان اسلام و چین برگزار شد .