میزهای خدمت در تقویت اعتماد بین نهادهای دولتی و مردم موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح زاده روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: میز خدمت حضوری، رسیدگی به مشکلات مردم را در حداقل زمان ممکن، میسر می‌سازد و این اقدام یکی کارهای موفقیت آمیز در راستای تعامل و ارتباط چهره به چهره کارکنان دولت با مردم و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنهاست.

وی، تقویت فعالیت‌ها و ارائه خدمات غیر حضوری را یکی از برنامه‌های دولت در بخش خدمات رسانی در قالب توسعه دولت الکترونیک اعلام و اضافه کرد: این امر در کاهش مراجعات مردمی و اصلاح فرآیندهای اداری نقش مهم و مؤثری دارد.

فتح زاده بیان کرد: در میزهای خدمت، این فرصت فراهم است تا مردم بی واسطه مشکلات خود را با مدیران دستگاه‌های اجرایی مطرح کنند که در زمان و هزینه آنها صرفه جویی می‌شود ضمن اینکه مسیر دستیابی به راه حل نیز کوتاه‌تر می‌شود.