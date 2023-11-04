استانداران به عنوان «رئیس ستاد هفته کتاب استان» منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی؛ وزیر کشور با صدور احکام جداگانه، استانداران را به عنوان «رئیس ستاد هفته کتاب استان» منصوب کرد.

مشروح متن این احکام را در ادامه می‌خوانید:

«به آگاهی می‌رساند با عنایت به برپایی آئین «سی‌ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران» در آبان ماه سال جاری در سراسر کشور، لازم است جنابعالی به عنوان «ریاست ستاد هفته کتاب استان» با همکاری مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان «دبیر هفته کتاب در استان» در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و برگزاری هرچه باشکوه‌تر هفته یاد شده اقدام نمائید.»

سی‌ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «آینده خواندنی است» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان‌ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.