بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر، اظهار داشت: میزان این بارش‌ها در خرم‌آباد ۷.۴ میلی‌متر، بروجرد ۲۷.۴ میلی‌متر، کوهدشت ۱۰.۲ میلی‌متر، الیگودرز ۵.۳ میلی‌متر، پلدختر ۲.۲ میلی‌متر و در دورود ۵.۷ میلی‌متر بوده است.

وی میزان بارش‌ها در الشتر را ۵.۷ میلی‌متر، نورآباد ۲۰.۷ میلی‌متر، ازنا ۶.۵ میلی‌متر، رومشکان ۴.۷ میلی‌متر، چگنی ۱.۲ میلی‌متر، ایمان آباد ۱۰.۸ میلی‌متر، سیلاخور ۹.۳ میلی‌متر، سپیددشت ۲.۳ میلی‌متر، ریمله ۱۷.۳ میلی‌متر و شول آباد ۲۳.۳ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی‌ها در این سامانه بارشی را ۱۰ میلی‌متر در استان عنوان کرد.