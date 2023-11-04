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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۹

مدیرکل هواشناسی لرستان:

۱۰ میلی‌متر باران در لرستان بارید

۱۰ میلی‌متر باران در لرستان بارید

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی‌ها طی سامانه بارشی اخیر در این استان را ۱۰ میلی‌متر اعلام کرد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر، اظهار داشت: میزان این بارش‌ها در خرم‌آباد ۷.۴ میلی‌متر، بروجرد ۲۷.۴ میلی‌متر، کوهدشت ۱۰.۲ میلی‌متر، الیگودرز ۵.۳ میلی‌متر، پلدختر ۲.۲ میلی‌متر و در دورود ۵.۷ میلی‌متر بوده است.

وی میزان بارش‌ها در الشتر را ۵.۷ میلی‌متر، نورآباد ۲۰.۷ میلی‌متر، ازنا ۶.۵ میلی‌متر، رومشکان ۴.۷ میلی‌متر، چگنی ۱.۲ میلی‌متر، ایمان آباد ۱۰.۸ میلی‌متر، سیلاخور ۹.۳ میلی‌متر، سپیددشت ۲.۳ میلی‌متر، ریمله ۱۷.۳ میلی‌متر و شول آباد ۲۳.۳ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی‌ها در این سامانه بارشی را ۱۰ میلی‌متر در استان عنوان کرد.

کد مطلب 5929690

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
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      این اشتباه هست بروجرد بیشتر بارید

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