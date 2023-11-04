به گزارش خبرنگار مهر، سعید رازانی امروز شنبه در بازدید از وضعیت فضای سبز شهر خرم‌آباد، اظهار داشت: نیاز عاجل به بررسی وضعیت فضای سبز شهر وجود دارد و اگر غفلتی دراین‌خصوص انجام گیرد، وضعیت نگران‌کننده‌ای را شاهد خواهیم بود.

وی عنوان کرد: باتوجه‌به نارضایتی از وضعیت فضای سبز شهر خرم‌آباد در نقاط مختلف و به دنبال پیگیری‌های قبلی، با حضور بازرسان این بازرسی کل و همچنین به همراه مسئولین ذی‌ربط در شهرداری از برخی نقاط شهر خرم‌آباد بازدید شد.

بازرس کل لرستان، بیان داشت: نیاز عاجل به بررسی وضعیت فضای سبز شهر وجود دارد و اگر غفلتی دراین‌خصوص انجام گیرد، وضعیت نگران‌کننده‌ای را شاهد خواهیم بود.

رازانی، افزود: مسئولین شهرداری در مورد پیمانکارانی که در این زمینه تعلل و مسامحه کرده‌اند، جرایم لازم را اعمال کنند در غیر این صورت تعقیب قانونی آنها اعمال خواهد شد.