  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۴

بازرس کل لرستان خبر داد؛

تعقیب قانونی در انتظار پیمانکاران متخلف فضای سبز شهرداری خرم‌آباد

تعقیب قانونی در انتظار پیمانکاران متخلف فضای سبز شهرداری خرم‌آباد

خرم‌آباد - بازرس کل لرستان تأکید کرد: مسئولان شهرداری خرم‌آباد برای پیمانکاران فضای سبز که تعلل و مسامحه کرده‌اند جرایم لازم را اعلام کنند در غیر این صورت تعقیب قانونی آنها اعمال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رازانی امروز شنبه در بازدید از وضعیت فضای سبز شهر خرم‌آباد، اظهار داشت: نیاز عاجل به بررسی وضعیت فضای سبز شهر وجود دارد و اگر غفلتی دراین‌خصوص انجام گیرد، وضعیت نگران‌کننده‌ای را شاهد خواهیم بود.

تعقیب قانونی در انتظار پیمانکاران متخلف فضای سبز شهرداری خرم‌آباد

وی عنوان کرد: باتوجه‌به نارضایتی از وضعیت فضای سبز شهر خرم‌آباد در نقاط مختلف و به دنبال پیگیری‌های قبلی، با حضور بازرسان این بازرسی کل و همچنین به همراه مسئولین ذی‌ربط در شهرداری از برخی نقاط شهر خرم‌آباد بازدید شد.

بازرس کل لرستان، بیان داشت: نیاز عاجل به بررسی وضعیت فضای سبز شهر وجود دارد و اگر غفلتی دراین‌خصوص انجام گیرد، وضعیت نگران‌کننده‌ای را شاهد خواهیم بود.

تعقیب قانونی در انتظار پیمانکاران متخلف فضای سبز شهرداری خرم‌آباد

رازانی، افزود: مسئولین شهرداری در مورد پیمانکارانی که در این زمینه تعلل و مسامحه کرده‌اند، جرایم لازم را اعمال کنند در غیر این صورت تعقیب قانونی آنها اعمال خواهد شد.

کد مطلب 5929696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها