احسان قائم مقامی راهی دور دوم بازی ها شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج قهرمانی جهان از روزگذشته در خانتی مانسیسک روسیه آغاز شده است.

در مرحله اول این مسابقات استاد بزرگ ایزوریا از گرجستان و دارای ریتینگ 2643 ، حریف احسان قائم مقامی تنها نماینده کشورمان در این پیکارها بود که به دلیل صادر نشدن روادید درمحل برگزاری بازی ها حاضر نشد.

بدین ترتیب دیدار قائم مقامی با شطرنجباز گرجستانی لغو شد تا نماینده ایران منتظر مشخص شدن حریف خود در مرحله دوم رقابت ها باشد.

قائم مقامی با کسب عنوان قهرمانی در رقابت های شطرنج قهرمانی غرب آسیا به عنوان نماینده ایران و این منطقه از قاره آسیا جواز حضور در جام جهانی شطرنج را به دست آورده است.

قائم مقامی فردا در مرحله دوم پیکارهای روسیه با برنده دیدار هاکوبیان از ارمنستان و فیلیپوف از ازبکستان مسابقه می دهد.