استفاده 100 درصدی از کالاهای ایرانی در تدارکات حج تمتع

مسعود مجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هیئتی متشکل از کارشناسان تغذیه، نماینده بعثه مقام معظم رهبری، نماینده رئیس سازمان حج و زیارت کشور و تعدادی آشپز به سرپرستی رئیس دفتر نمایندگی حج و زیارت در عربستان از شش ماه قبل به این کشور اعزام شده اند تا مقدمات تدارکات و عقد قرارداد برای تهیه غذای حجاج ایرانی را فراهم کنند.

وی ادامه داد: در هر یک از شهرهای مکه و مدینه دو آشپزخانه، کار تهیه غذای زائران ایرانی را به عهده دارند که در مدینه 100 درصد حجاج و در مکه 60 درصد زائران از غذای این آشپزخانه ها استفاده می کنند.

مدیر حج و زیارت خراسان رضوی با اشاره به این که در سه سال گذشته کشور ایران در بهداشت و پخت متمرکز غذای حجاج از سوی وزارت بهداشت عربستان رتبه اول را کسب کرده است، یادآور شد: قریب 500 آشپز گزینش شده به عربستان اعزام خواهند شد تا کار طبخ غذای حجاج ایرانی را تنها آشپزهای ایرانی انجام دهند و تنها در امور خدماتی آشپزخانه ها از نیروی طرف سعودی قرارداد استفاده می شود.

مجردی بیان داشت: طرف سعودی قراردادها در هر یک از آشپزخانه ها موظف به استفاده از محصولات ایرانی در کار طبخ غذا هستند و در آشپزخانه های طرف قرارداد یک مدیر از کشور عربستان و یک مدیر ایرانی بر کار تهیه غذا نظارت می کنند.

وی اطمینان داد: کلیه مسائل بهداشتی توسط آشپزخانه های طرف قرارداد رعایت می شود و علاوه بر سرکشی روزانه نماینده وزارت بهداشت عربستان، هیئت پزشکی حج و سازمان هلال احمر نمایندگان ثابتی برای نظارت بر طبخ غذا در این آشپزخانه ها دارند.

معاون هماهنگ کننده ستاد مکه مکرمه عنوان کرد: مقداری از اجناس که باید تحویل کاروان ها داده شود در ایران در اختیار آنها قرار می گیرد و بقیه اجناس توسط کوپن هایی که در اختیار مدیران کاروان است در کشور عربستان به آنها تحویل داده می شود.