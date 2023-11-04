استکبارستیزی حراست از اعتقادات است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری پیش از ظهر شنبه در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در جمع مردم و دانش‌آموزان نصف جهان با تبیین مفهوم استکبار اظهار داشت: خودبزرگ‌بینی، زیاده خواهی، عدم شناخت حد و حدود خود در مقابل خداوند و مردم، سلطه‌جویی، بهره کشی از انسان‌ها و استثمار و استعمار از معانی و مفهوم استکبار است.

وی افزود: این استکبار می‌تواند داخلی و خارجی باشد که در تاریخ دیکتاتورهای با مشی استکباری حضور داشتند و در سطح بین‌المللی علاقه دارد که بر ملت‌ها سلطه‌جویی داشته باشند.

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ویژگی‌های استکبار تصریح کرد: در کشورهای جهان منافعی را برای خود تعریف می‌کنند که حق ملت‌های دیگر است و با حضور فیزیکی به دنبال منفعت‌جویی هستند و انسان‌ها را می‌کشند تا این منافع نامشروع خود را حفظ کنند در حالی که در دوردست‌ها نفعی ندارد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه برای خود منافع نامشروع تعریف می‌کند، به دنبال این است که بر همه ملت‌ها تسلط و هژمونی داشته باشد و راه‌های استراتژیک جهان را در اختیار و بر جهان حاکمیت داشته باشد.

ویژگی استکبار عقب نگه داشتن و مانع ایجاد کردن در راه پیشرفت ملت‌هاست

سیاری با بیان اینکه عقب نگه داشتن سایر کشورها و ملت هاست، گفت: استکبار در واقع راهکارهای تسلط بر منابع و منافع را دنبال می‌کند تا در راه پیشرفت ملل مانع ایجاد کند و به همین خاطر مستعمره او از آن تبعیت می‌کند که قبل از انقلاب، ایران چنین وضعیتی داشت.

وی ادامه داد: جذب نخبگان دیگر کشورها از راهبردهای استکبار است تا نخبگان را از خانه خود دور کند و اینگونه مانعی برای پیشرفت شود.

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نامگذاری روز ۱۳ آبان ادامه داد: تبعید امام (ره) در روز ۱۳ آبان سال ۴۳ به ترکیه بعد از قانون کاپیتولاسیون در چنین روزی اتفاق افتاد، در واقع با این قانون مستشاران هر کشوری در اینجا مجاز بودند که هر کاری انجام دهند اما با تصویب آن امام خمینی (ره) این قانون را مخالف با شأن مردم ملت ایران دانستند و ملت موضع‌گیری کردند و باعث شد که امام (ره) به ترکیه تبعید شوند.

وی با اشاره به کشتار دانش آموزان در ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا گفت: ۵۶ دانش‌آموز برای اعلام اعتراض به رژیم پهلوی کشته شدند و شعار آنها علیه استکبار جهانی باعث کشتار و مصدوم شدن آنها شد.

استکبارستیزی حراست از اعتقادات است

سیاری تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را حرکتی بسیار بزرگ دانست و افزود: امام (ره) آن را انقلاب دوم نامید زیرا در انقلاب اول با عوامل استکبار و رژیم درگیر بودند و در انقلاب دوم مستقیم با استکبار جهانی مقابله داشتند و جاسوس‌خانه را منحل کردند.

وی با بیان اینکه استکبارستیزی حراست از اعتقادات است، گفت: ملت ایران باید این روحیه را حفظ کنند و این حرکت ملت ایران در سراسر کشور و در این میدان امام (ره) نشان داد که این روحیه در بین مردم وجود دارد و زیر بار ظلم نمی‌روند.

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: آنچه که مشکلات کشور را حل می‌کند روحیه و تفکر انقلابی به معنای توکل به خدا، اعتماد به درون، شجاعت و اقدام و عمل به توصیه‌های رهبری، ابتکا ورزی و امیدواری به آینده است.

وی ادامه داد: ملتی ایران ملتی دین دار و دارای آرمان و نقشه راه و مبارزه با استکبار است و برای حفظ تمامیت کشور همانطور که شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب و دین کرده، این بار هم از سرمایه‌های انسانی خود بهره می‌برد.

نیروی انسانی، مهم‌ترین سرمایه هر کشور

سیاری خطاب به دانش‌آموزان، گفت: مهم‌ترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی با مهارت، بصیرت، دانا و با انگیزه است که دانش‌آموز به عنوان سرمایه اصلی و کیفی کشور برای ما حائز اهمیت هستند و توصیه می‌کنم به دانش‌آموزان که حتماً باید به توانمندی علمی خود بیافزایید و دانش روز مجهز و مهارت‌های خود را افزایش دهند، دشمن را بشناسند و برای آرمان‌های انقلاب و اجرای گام دوم انقلاب برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی ادامه داد: امروز شاهد مبارزه شجاعانه مقاومت فلسطین در مقابل رژیم کودک کش صهیونیستی هستیم که در تلاش است این ضربه غیر قابل ترمیم را جبران کند تا آنچه که امروز انجام می‌دهد بر سر مردم فلسطین را با اندکی از شکست‌های خود ترمیم کند.