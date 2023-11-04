به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دقایقی پیش در شهرهای مختلف استان اردبیل آغاز شده و در مرکز استان آحاد مردم و گروه‌های مختلف دانش‌آموزی، معلمان، اساتید دانشگاه، بازاریان، اصناف و جوانان و نوجوانان پای به میدان گذاشته تا در روز خشم علیه استکبار جهانی، فریاد «مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیسم جهانی» سر دهند.

راهپیمایی روز ۱۳ آبان در اردبیل در حالی از میدان شریعتی اردبیل با حضور گسترده آحاد مردم تکثر و رنگ شلوغی به خود گرفت که اقشار مختلف مردم با در دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران، جبهه مقاومت و فلسطین ندای بیزاری از آمریکا، رژیم صهیونیستی و سران شیطانی غرب را بر دست داشته و شعارهای ارزشی سر دادند.

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در مسیر حرکتی خود چهره‌ها و جلوه‌هایی متفاوتی از خشم امت اسلامی را علیه کودک‌کشی رژیم غاصب صهیونیسم به همراه داشت که در این راهپیمایی به نسبت سال‌های گذشته آنچه نمود بیشتری داشت، به نمایش در آمدن عروسک‌های سران مضحک آمریکا، رژیم صهیونیستی و غرب بود که همواره سعی کردند جنایات رژیم صهیونیستی را مورد حمایت قرار داده و بدون اعلام بیزاری از این جنایت فجیع زمینه تشدید حملات این رژیم کودک‌کش را در غزه و سایر سرزمین‌های اشغالی فلسطین فراهم کنند.

در مسیر راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در اردبیل ایستگاه‌های متنوعی برای کودکان و نوجوانان نظیر ایستگاه نقاشی و شعارنویسی علیه صهیونیسم برپا شده بود و در کنار آن کودکان و نوجوانان سعی می‌کردند با جملات و شعارهای متفاوت انزجار خود را از صهیونیسم جهانی و جنایات اخیر در غزه اعلام کرده و از این رژِیم جعلی بیزاری بجویند.

علاوه بر شهر اردبیل، در سایر شهرها و حتی بخش‌های این استان نیز راهپیمایی با عظمت و با شکوه یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی برگزار شد و امت حزب‌اللهی این استان خشم و نفرت خود را از سران آمریکا، رژیم صهیونیستی و غرب در حمایت و پشتیبانی از جنایت اخیر غزه اعلام و خواستار برخورد جوامع جهانی با این جنایت‌های بی‌شرمانه شدند.

این راهپیمایی به مسیر نهایی خود میدان مصلا ختم شد تا شرکت کنندگان با فریاد «الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر منافقان» صدای هیهات منه‌الذله خود را بلند کرده و از سران نظام ظلم و کفر اعلام بیزاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در کنار به آتش کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی، بیانیه‌ای قرائت شد که در آن بر هوشیاری و آگاهی امت اسلامی، انسجام و وحدت و همگرایی آنها در برابر جنایات بی‌شرمانه رژیم صهیونیستی تاکید و از سازمان ملل و کشورهای عضو اتحاد امت اسلامی خواسته شده تا در برابر این جنایت‌ها سکوت نکرده و با محکوم کردن رژیم جعلی و کودک‌کش صهیونیسم زمینه آزادی سرزمین اشغالی فلسطین و قدس شریف و حمایت از جبهه مقاومت و انتفاضه را اعلام کنند.