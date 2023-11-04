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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۸

سلاجقه؛

حذف نیزارهای تالاب زریوار مریوان خدمت نیست، جنایت است

حذف نیزارهای تالاب زریوار مریوان خدمت نیست، جنایت است

معاون رییس جمهور با تاکید بر اینکه از این پس به زریوار نگاه ملی می‌شود، گفت: نیزارها بخشی از اکوسیستم تالاب هستند و حذف آن نه تنها خدمتی به آن نمی‌کند بلکه جنایت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه روز جمعه بعد از بازدید از تالاب بین‌المللی مریوان اظهار کرد: دریاچه زریبار به عنوان میراثی گرانبها شناخته شده است و در حال حاضر از لحاظ منابع آب، پوشش گیاهی و جانوری وضعیت مطلوبی دارد.

وی با اعلام اینکه مدیریت تالاب با سازمان محیط زیست است، اضافه کرد: اگر تاکنون به‌صورت استانی به این تالاب نگاه شده است، از این به بعد به‌طور ملی به آن نگاه می‌شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: طرح مدیریت جامع تالاب بین‌المللی زریبار تدوین شده است و توسط سازمان مصوب می‌شود بنابراین همه امور باید در قالب این طرح انجام شود.

سلاجقه با اشاره به اینکه همه مسئولان استانی و شهرستانی مکلف هستند از این طرح و نظرات و منویات سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با تالاب زریبار تبعیت کنند، اضافه کرد: طرح‌های توسعه‌ای در تالاب هم توسط مردم بومی منطقه اجرا می‌شود. این افراد خود مسائل زیست‌محیطی را رعایت می‌کنند و آسیبی به آن وارد نخواهند کرد.

وی درباره وجود نیزارهای تالاب زریبار گفت: تالاب‌ها همواره با نیزار همراه هستند و پناهگاه جانداران زیادی هم چون پرندگان هستند و در حال حاضر ۲۴۰ گونه پرنده در تالاب زریبار شناسایی شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: حذف نیزار خدمت به تالاب زریبار نیست بلکه می‌توان از آن به عنوان جنایت نام برد چراکه محل زیست جانداران زیادی است.

سلاجقه در ادامه اظهار کرد: مسئولان استان و شهرستان مریوان باید توجه داشته باشند با حفظ پیکره اصلی و خدمات اکوسیستمی تالاب و بر اساس طرح جامع به اجرای طرح‌های توسعه‌ای و گردشگری در تالاب اقدام کنند.

وی در پایان گفت: شهرداری مریوان بابت تردد خودروها به داخل دریاچه هزینه ورودی دریافت می‌کند. لذا مکلف است به تکالیف خود بر اساس طرح جامع عمل کند و به هیچ وجه وجود پسماند در محوطه این دریاچه قابل پذیرش نیست.

کد مطلب 5929732

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