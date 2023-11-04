حذف نیزارهای تالاب زریوار مریوان خدمت نیست، جنایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه روز جمعه بعد از بازدید از تالاب بین‌المللی مریوان اظهار کرد: دریاچه زریبار به عنوان میراثی گرانبها شناخته شده است و در حال حاضر از لحاظ منابع آب، پوشش گیاهی و جانوری وضعیت مطلوبی دارد.

وی با اعلام اینکه مدیریت تالاب با سازمان محیط زیست است، اضافه کرد: اگر تاکنون به‌صورت استانی به این تالاب نگاه شده است، از این به بعد به‌طور ملی به آن نگاه می‌شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: طرح مدیریت جامع تالاب بین‌المللی زریبار تدوین شده است و توسط سازمان مصوب می‌شود بنابراین همه امور باید در قالب این طرح انجام شود.

سلاجقه با اشاره به اینکه همه مسئولان استانی و شهرستانی مکلف هستند از این طرح و نظرات و منویات سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با تالاب زریبار تبعیت کنند، اضافه کرد: طرح‌های توسعه‌ای در تالاب هم توسط مردم بومی منطقه اجرا می‌شود. این افراد خود مسائل زیست‌محیطی را رعایت می‌کنند و آسیبی به آن وارد نخواهند کرد.

وی درباره وجود نیزارهای تالاب زریبار گفت: تالاب‌ها همواره با نیزار همراه هستند و پناهگاه جانداران زیادی هم چون پرندگان هستند و در حال حاضر ۲۴۰ گونه پرنده در تالاب زریبار شناسایی شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: حذف نیزار خدمت به تالاب زریبار نیست بلکه می‌توان از آن به عنوان جنایت نام برد چراکه محل زیست جانداران زیادی است.

سلاجقه در ادامه اظهار کرد: مسئولان استان و شهرستان مریوان باید توجه داشته باشند با حفظ پیکره اصلی و خدمات اکوسیستمی تالاب و بر اساس طرح جامع به اجرای طرح‌های توسعه‌ای و گردشگری در تالاب اقدام کنند.

وی در پایان گفت: شهرداری مریوان بابت تردد خودروها به داخل دریاچه هزینه ورودی دریافت می‌کند. لذا مکلف است به تکالیف خود بر اساس طرح جامع عمل کند و به هیچ وجه وجود پسماند در محوطه این دریاچه قابل پذیرش نیست.