هیچ کس نمی تواند بدون توافق همه گروهها بر لبنان حکومت کند

اسماعیل محمد سکریه نماینده پارلمان لبنان در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مسئله افزود شرط بندی گروه 14 مارس بر روی حمایت های دولت آمریکا وحاضر نبودن آنها به پذیرش اصل مشارکت در حکومت عامل تداوم بحران است، بخصوص که در لبنان تنها از طریق وفاق ومشارکت حاکمیت قابل اعمال است.

به گفته این نماینده پارلمان، گروه 14 مارس از مدتها پیش کارشکنی های خود را آغاز کرده واکنون ما شاهد تراکم این بحران ها به این شکل هستیم.

وی در رابطه با اینکه آیا این نوع کارشکنی ها خواهد توانست دستآوردی را برای گروه 14 مارس به ارمغان آورد گفت : بر عکس این نوع عملکرد هیچ نوع دستآوردی را برای آنها به بار نمی آورد.

به گفته سکریه، آنها به تدریج در حال اعتراف به شکست خود هستند ومهمترین دلیل برای این سخن تحول بزرگی است که در سخنان ولید جنبلاط یکی از بازهای 14مارس ایجاد شده است به نحوی که می توان گفت که از باز به کبوتر تبدیل شده است.

وی در ادامه افزود : گروه 14 مارس به تدریج دریافته است که آمریکایی ها همواره در چارچوب منافعشان هم پیمانان خود را می فروشند.

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت (حزب الله ) در مورد آینده این بحران گفت : آینده این بحران به رویارویی وکش وقوس های منطقه ای وبین المللی بستگی دارد وباید سرنخ های این بحران را خارج از خاک لبنان جستجو کرد وهر نوع تحول مثبتی در روند رویارویی های بین المللی ومنطقه ای می تواند کار انتخاب جانشین امیل لحود را آسانتر سازد.

در این راستا وی تاکید کرد : نتایج نشست آناپولیس می تواند بازتاب مستقیمی بر روند اوضاع لبنان داشته باشد زیرا در این نشست مشخص خواهد شد که آمریکا چه برنامه هایی را برای منطقه دارد از اینرو وضعیت وشرایط لبنان پیش از نشست آناپولیس وبعد از آن تفاوت زیادی خواهد داشت.

وی در مورد شایعات احتمال انحلال مجلس ملی لبنان هم خاطر نشان کرد : بعد از پایان دوره ریاست جمهوری امیل لحود دیگر هیچ کس صلاحیت انحلال پارلمان را ندارد وتنها خود پارلمان است که می تواند رای به انحلال خود بدهد.

سکریه با انتقاد شدید از نقش عربستان در لبنان گفت: این کشور با توجه به نفوذی که در جریان سعد حریری دارد می توانست مانع از به وجود آمدن چنین بحرانی شود.

نماینده پارلمان لبنان در این چارچوب خواستار همکاری گسترده تهران ـ ریاض برای حل این بحران شد وتاکید کرد این دو کشور می توانند نقش بسزایی را در حل این بحران ایفا کنند.