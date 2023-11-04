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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۵

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

آمادگی شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری برای جذب سرمایه‌گذار

آمادگی شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری برای جذب سرمایه‌گذار

شهرکرد_مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: زیرساخت‌های موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، برای جذب سرمایه‌گذاران با سلایق متنوّع، آمادگی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله رحمتی صبح شنبه در نشستی که به‌منظور هم‌اندیشی پیرامون فرصت‌های سرمایه‌گذاری این استان برگزار شد، اظهار کرد: فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری باید در راستای توسعه پایدار در سطح ملّی باشند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود: اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان به‌ویژه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید به‌نحوی سامان یابند که به تکمیلِ زنجیره‌های تولید در همه‌ی بخش‌های صنایع منجر شود.

در ادامه این نشست حمید غفاری مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، برنامه‌ریزی جهت استقرار صنایع، بر مبنای پتانسیل موجود در جغرافیای مناطق مختلف استان است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه زیرساخت‌های موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، برای جذب سرمایه‌گذاران با سلایق متنوّع، آمادگی دارد و راهبرد نخستِ دستگاه‌های هم‌خانواده نیز بر مبنای هم‌افزایی طراحی شده است.

کد مطلب 5929745

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