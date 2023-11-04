به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله رحمتی صبح شنبه در نشستی که به‌منظور هم‌اندیشی پیرامون فرصت‌های سرمایه‌گذاری این استان برگزار شد، اظهار کرد: فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری باید در راستای توسعه پایدار در سطح ملّی باشند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود: اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان به‌ویژه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید به‌نحوی سامان یابند که به تکمیلِ زنجیره‌های تولید در همه‌ی بخش‌های صنایع منجر شود.

در ادامه این نشست حمید غفاری مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، برنامه‌ریزی جهت استقرار صنایع، بر مبنای پتانسیل موجود در جغرافیای مناطق مختلف استان است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه زیرساخت‌های موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، برای جذب سرمایه‌گذاران با سلایق متنوّع، آمادگی دارد و راهبرد نخستِ دستگاه‌های هم‌خانواده نیز بر مبنای هم‌افزایی طراحی شده است.