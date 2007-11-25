به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی هاشمی صبح امروز در نشست هماهنگی نهمین مانور سراسری زلزله خاطر نشان کرد: این مانور با حضور 15 میلیون دانش آموز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود.

وی تصریح کرد: هزینه هایی که برای برگزاری این مانورها، فرهنگ سازی و آموزش برای ایجاد ایمنی بیشتر در مواقع بحرانی صورت می گیرد، سرمایه گذاری هایی است که نتایج آن در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی و یا حتی غیر طبیعی مشخص می شود.

هاشمی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در سنین پایین یاد آور شد: فرهنگ سازی برای مواجهه با بحران باید از دوران پیش دبستانی آغاز شود تا بتوان آن را به تمام جامعه گسترش داد و علت آنکه تا امروز توفیق لازم برای نهادینه کردن بسیاری از آموزش ها و فرهنگ سازی ها صورت نگرفته است این است که این آموزش ها باید در سنین پایین انجام می شد.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: امسال برای اولین بار مانور زلزله در مدارس ایرانی خارج از کشور برگزار می شود و همچنین برای اولین بار مانور زلزله بر اساس یک دستورالعمل به اجرا در خواهد آمد که این دستور العمل با توجه به اینکه بر اساس دستاوردهای مانورهای برگزار شده در سالهای پیش به دست آمده است، برای سالهای آینده نیز اصلاح خواهد شد.

هاشمی همچنین از پخش آژیر مخصوص بحران از صدا و سیما همزمان با برگزاری مانور خبر داد و تصریح کرد: در تهران و بندرعباس برنامه های ویژه ای در این خصوص برگزار می شود تا حالت مستند سازی بیشتر و دقیق تری داشته باشد.

معاون عمرانی وزیر کشور همچنین به برگزاری جلسه با نمایندگان مجلس در روز سه شنبه هفته جاری اشاره کرد و گفت: منتظر آخرین مصوبه مجلس برای آغاز به کار فعالیت سازمان مدیریت بحران کشور هستیم.

همچنین در جلسه امروز دکتر مازیار حسینی رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران خاطر نشان کرد: باید اثر بخشی برگزاری این مانورها بررسی شود و حلقه برنامه های آموزشی نیز گسترش یابد و نیز از پتانسیل های موجود در شهر تهران و در سطح کشور بهتر بهره برداری گردد.

وی به نقش مهندسان سازه در فعالیت های امداد و نجات تاکید کرد و افزود: نقش مهندسان سازه و ساختمان حتی در هنگام امداد و نجات نیز موثر است و باید از توانمندی اساتید این رشته حتی در برنامه های آموزشی نیز استفاده شود.

حسینی یادآور شد: رفتارها هنگام وقوع حادثه باید به صورت غریزی درآیند و هنگامی آموزشی های ما و فرهنگ سازی ها موثر است که رفتار مردم در هنگام بروز حادثه به صورت غریزی در آمده باشد.