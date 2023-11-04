۱۳ آبان روز شکست هیمنه آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا صبح شنبه در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان ماه گفت: مردم استان ایلام امروز همگام با سایر استان‌های کشور بار دیگر حماسه آفریدند.

وی اظهار کرد: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان ماه امسال به دلیل جنایات رژیم صهیونیستی بسیار متفاوت‌تر و پرشور از گذشته است.

بهرام‌نیا با محکوم کردن این جنایات افزود: رژیم صهیونیستی کشتار کودکان و زنان را افتخار خود می‌داند و به دلیل شکست عمیق در عملیات طوفان الاقصی و سرپوش گذاشتن بر آن، دست به چنین اقدامات ضدبشری زده است.

استاندار ایلام ادامه داد: حامیان اصلی این رژیم یعنی آمریکا دست از جنایات خود برنداشته و در طول تاریخ انقلاب اسلامی نیز از این هیچ تلاشی برای فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی دریغ نکردند.

نماینده عالی دولت در استان اضافه کرد: حضور امروز مردم در این راهپیمایی جواب محکم دیگری به اقدامات ضد استکباری است و انزجار خود را هم از امریکا و هم از رژیم کودک کش اسرائیل اعلام کردند.

وی با اشاره به فرموده رهبر فرزانه انقلاب که میدان غزه و اسرائیل میدان حق و باطل است، گفت: راه رژیم صهیونیستی و آمریکا راه باطل است و نابودی اسرائیل حتمی است.