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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۵

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در گفت و گو با مهر:

مردم ایران همواره در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی ایستاده‌اند

مردم ایران همواره در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی ایستاده‌اند

تبریز-نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور پرشور و پرتعداد مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان داد، همواره در مقابل دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

روح اله متفکرآزاد روز شنبه در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان ماه تبریز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز باوجود سرمای هوا، مردم تبریز مانند گذشته با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه حماسه آفریدند.

وی ادامه داد: این مهم نشان می‌دهد که مردم، انقلاب، شعارها و آرمان‌های آن را با افراد مختلف نشتاخته‌اند و از ریشه و بن پیام آن را می‌دانند و در مسیر ولایت، انقلاب اسلامی و اهداف آن پایبند هستند.

متفکرآزاد خاطرنشان کرد: اهداف، آرمان‌ها و شعارهای انقلاب اسلامی همچنان زنده است چراکه این اهداف، اسلامی، ولایی و انقلابی هستند.

کد مطلب 5929775

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