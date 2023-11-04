روح اله متفکرآزاد روز شنبه در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان ماه تبریز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز باوجود سرمای هوا، مردم تبریز مانند گذشته با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه حماسه آفریدند.

وی ادامه داد: این مهم نشان می‌دهد که مردم، انقلاب، شعارها و آرمان‌های آن را با افراد مختلف نشتاخته‌اند و از ریشه و بن پیام آن را می‌دانند و در مسیر ولایت، انقلاب اسلامی و اهداف آن پایبند هستند.

متفکرآزاد خاطرنشان کرد: اهداف، آرمان‌ها و شعارهای انقلاب اسلامی همچنان زنده است چراکه این اهداف، اسلامی، ولایی و انقلابی هستند.