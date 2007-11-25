حمایت مجدد پرودی از حقوق هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"رومانو پرودی" امروز در امارات متحده عربی گفت : ما می خواهیم با ایران مذاکره کنیم؛ مذاکرات باید برپایه دو اصل باشد: حق ایران در توسعه برنامه هسته ای و نیز حق جامعه بین المللی در اطمینان مؤثر از ماهیت صلح آمیز پروژه (هسته ای) ایران.

پرودی که دیشب وارد امارات متحده عربی شد؛ این سخنان را در شورای فدرال ملی این کشور بیان کرد. این شورا وظیفه ارائه مشاوره به دولت را در برابر ایران در خلیج فارس برعهده دارد.

وی همچنین گفت که می تواند به زعم خود، نگرانیهای امنیتی رژیم صهیونیستی را درباره اظهارات مقامهای ایرانی درباره این رژیم درک کند و از ایران خواست به نحوی شفاف با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند.

نخست وزیرایتالیا از حمایت کشورش از پیشنهاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر تشکیل کنسرسیوم چندملیتی برای تامین اورانیوم غنی شده برای ایران به عنوان راه حل رفع بن بست کنونی خبر داد.

وی درباره بحران لبنان نیز از جناحهای رقیب خواست هرچه زودتر رئیس جمهور را انتخاب کنند؛پرودی تاکید کرد: ثبات لبنان برای ثبات کل منطقه ضروری و حیاتی است.

نخست وزیر ایتالیا همچنین ابراز امیدواری کرد درکنفرانس صلح آناپولیس که از روز سه شنبه در آمریکا برگزار خواهد شد، مذاکراتی اساسی برای حل مناقشه خاورمیانه صورت گیرد به نحوی که یک کشور مستقل را برای مردم فلسطین تضمین کند.

پرودی امشب از ابوظبی به دوبی خواهد رفت.