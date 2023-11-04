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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶

تیم پارسه لردگان قهرمان لیگ فوتبال نونهالان چهارمحال و بختیاری شد

تیم پارسه لردگان قهرمان لیگ فوتبال نونهالان چهارمحال و بختیاری شد

شهرکرد_در هفته پایانی لیگ قهرمانی نونهالان استان پارسه لردگان با غلبه برحریفان خود قهرمان این دوره از مسابقات شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پارسه لردگان امروز در مصاف با تیم اتحاد شهرکرد با نتیجه دو بر یک به برتری رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

همچنین تیم بنیان پارسیان فرخشهر نیز در دیدار با کاوه شهرکرد با نتیجه سه بر صفر پیروز شد.

در پایان لیگ تیم پارسه لردگان مقام اول، تیم اتحاد شهرکرد مقام دوم و تیم پارسیان فرخشهر مقام سوم لیگ فوتبال نونهالان استان را کسب کردند.

آئین اهدای مدال و کاپ قهرمانی با حضور ساسان تیموری نایب رئیس، حسین حیدریان رئیس کمیته داوران و اعضای هیأت فوتبال استان برگزار شد.

کد مطلب 5929780

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