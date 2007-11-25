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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۷

خانه کاریکاتور صاحب نگارخانه دائمی می‌شود

نگارخانه دائمی خانه کاریکاتور همزمان با گشایش نمایشگاه کاریکاتورهای سال 85 روزنامه همشهری فردا افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه کاریکاتور اعلام کرد در این نمایشگاه گزیده آثار کاریکاتوریست‌هایی که با ستون نگاه همشهری همکاری دارند و با نگاه طنازانه خود مسایل و مشکلات زندگی شهری را با موضوعات زیست محیطی و اجتماعی با زبان کاریکاتور مطرح می‌کنند، در معرض دید عموم قرار گرفته است.

بهمن عبدی، داود کاظمی، جمال رحمتی، ابوالفضل محترمی، علی درخشی، ثنا حسین‌پور، رسول آذرگون، نوید شریفی و مهدی کاظمی هنرمندانی هستند که آثارشان در نگارخانه دائمی خانه کاریکاتور به نمایش گذاشته می شود. مراسم افتتاحیه با حضور مدیران شهرداری تهران و روزنامه همشهری ساعت 16 روز دوشنبه پنجم آذرماه در نگارخانه دائمی خانه کاریکاتور برگزار می شود.

علاقمندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه از سه‌شنبه ششم تا 29 آذرماه ساعت 9 تا 17 به نشانی کریم خان زند، بوستان مریم مراجعه کنند.

کد مطلب 592979

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