به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه کاریکاتور اعلام کرد در این نمایشگاه گزیده آثار کاریکاتوریستهایی که با ستون نگاه همشهری همکاری دارند و با نگاه طنازانه خود مسایل و مشکلات زندگی شهری را با موضوعات زیست محیطی و اجتماعی با زبان کاریکاتور مطرح میکنند، در معرض دید عموم قرار گرفته است.
بهمن عبدی، داود کاظمی، جمال رحمتی، ابوالفضل محترمی، علی درخشی، ثنا حسینپور، رسول آذرگون، نوید شریفی و مهدی کاظمی هنرمندانی هستند که آثارشان در نگارخانه دائمی خانه کاریکاتور به نمایش گذاشته می شود. مراسم افتتاحیه با حضور مدیران شهرداری تهران و روزنامه همشهری ساعت 16 روز دوشنبه پنجم آذرماه در نگارخانه دائمی خانه کاریکاتور برگزار می شود.
علاقمندان میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه از سهشنبه ششم تا 29 آذرماه ساعت 9 تا 17 به نشانی کریم خان زند، بوستان مریم مراجعه کنند.
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