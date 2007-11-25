به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه کاریکاتور اعلام کرد در این نمایشگاه گزیده آثار کاریکاتوریست‌هایی که با ستون نگاه همشهری همکاری دارند و با نگاه طنازانه خود مسایل و مشکلات زندگی شهری را با موضوعات زیست محیطی و اجتماعی با زبان کاریکاتور مطرح می‌کنند، در معرض دید عموم قرار گرفته است.

بهمن عبدی، داود کاظمی، جمال رحمتی، ابوالفضل محترمی، علی درخشی، ثنا حسین‌پور، رسول آذرگون، نوید شریفی و مهدی کاظمی هنرمندانی هستند که آثارشان در نگارخانه دائمی خانه کاریکاتور به نمایش گذاشته می شود. مراسم افتتاحیه با حضور مدیران شهرداری تهران و روزنامه همشهری ساعت 16 روز دوشنبه پنجم آذرماه در نگارخانه دائمی خانه کاریکاتور برگزار می شود.

علاقمندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه از سه‌شنبه ششم تا 29 آذرماه ساعت 9 تا 17 به نشانی کریم خان زند، بوستان مریم مراجعه کنند.