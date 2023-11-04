به گزارش خبرنگار مهر، میدان نقش جهان بار دیگر شاهد تجمعی از مردم و دانش‌آموزان اصفهانی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مبارزه با استکبار جهانی بود که شعارهای «یا ایها المسلمون غزه شده غرق خون» «شعار دین و قرآن مرگ بر آمریکاست» «صهیون جنایت می‌کند آمریکا حمایت می‌کند» با مشت‌های گره کرده دانش‌آموزان در این میدان طنین‌انداز شد و همه برای پایان این استکبار و ظلم به مردم فریاد سر دادند تا همه جهانیان این انزجار از اقدامات وحشیانه علیه بشریت را گوش دهند.

امیر دریادار حبیب الله سیاری در این راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در جمع مردم و دانش‌آموزان نصف جهان معنا و مفهوم استکبار را خودبزرگ‌بینی، زیاده خواهی، عدم شناخت حد و حدود خود در مقابل خداوند و مردم، سلطه‌جویی، بهره کشی از انسان‌ها و استثمار و استعمار عنوان کرد و گفت: درکشورهای جهان منافعی را برای خود تعریف می‌کنند که حق ملت‌های دیگر است و با حضور فیزیکی به دنبال منفعت‌جویی هستند و انسان‌ها را می‌کشند تا این منافع نامشروع خود را حفظ کنند در حالی که در دوردست‌ها نفعی ندارد.

استکبار مانع پیشرفت کشورها می‌شود

وی معتقد است که استکبار ضمن اینکه برای خود منافع نامشروع تعریف می‌کند، به دنبال این است که بر همه ملت‌ها تسلط و هژمونی داشته باشد و راه‌های استراتژیک جهان را در اختیار و بر جهان حاکمیت داشته باشد. از سوی دیگر به دنبال عقب نگه داشتن سایر کشورها و ملت هاست تا در راه پیشرفت ملل، مانع ایجاد کند و به همین خاطر مستعمره او از آن تبعیت می‌کند که قبل از انقلاب، ایران چنین وضعیتی داشت. در همین راستا جذب نخبگان دیگر کشورها از راهبردهای استکبار است تا نخبگان را از خانه خود دور کند و اینگونه مانعی برای پیشرفت شود.

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نامگذاری روز ۱۳ آبان ادامه داد: تبعید امام (ره) در روز ۱۳ آبان سال ۴۳ به ترکیه بعد از قانون کاپیتولاسیون در چنین روزی اتفاق افتاد، در واقع با این قانون مستشاران هر کشوری در اینجا مجاز بودند که هر کاری انجام دهند اما با تصویب آن امام خمینی (ره) این قانون را مخالف با شأن مردم ملت ایران دانستند و ملت موضع‌گیری کردند و باعث شد که امام (ره) به ترکیه تبعید شوند.

وی با اشاره به کشتار دانش آموزان در ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا گفت: ۵۶ دانش‌آموز برای اعلام اعتراض به رژیم پهلوی کشته شدند و شعار آنها علیه استکبار جهانی باعث کشتار و مصدوم شدن آنها شد. سیاری تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را حرکتی بسیار بزرگ دانست و افزود: امام (ره) آن را انقلاب دوم نامید زیرا در انقلاب اول با عوامل استکبار و رژیم درگیر بودند و در انقلاب دوم مستقیم با استکبار جهانی مقابله داشتند و جاسوس‌خانه را منحل کردند.

وی با بیان اینکه استکبارستیزی حراست از اعتقادات است، گفت: ملت ایران باید این روحیه را حفظ کنند و این حرکت ملت ایران در سراسر کشور و در این میدان امام (ره) نشان داد که این روحیه در بین مردم وجود دارد و زیر بار ظلم نمی‌روند.

فریاد استکبارستیزی دانش‌آموزان از نقش جهان

دانش آموزان اصفهانی نیز همانند سایر هم قطاران خود امروز به میدان امام خمینی (ره) آمدند تا به تاسی از جوانانی که در راه آرمان‌های امام و انقلاب جان دادند هر چه فریاد دارند بر سر آمریکا و اسرائیل بکشند و بگویند غزه تنها نیست و جنایتکاران باید تقاص خون‌های به ناحق ریخته شده در غزه را پس بدهند.

سارا حسنی نوجوان ۱۳ ساله‌ای بود که برای کودکان مظلوم فلسطین با در دست داشتن پلاکاردهایی گفت: این جنگ نابرابری علیه مردم فلسطین است که چهره واقعی اسرائیل و آمریکا و دروغ بودن حقوق بشر آنها را نشان داد و این موضوع به قدری مشخص و آشکار است که حتی نوجوانان هم به این موضوع پی بردند.

آنها دسته جمعی فریاد مرگ بر آمریکا سر می‌دادند و معتقد بودند که باید این استکبار از سطح جهان برچیده شود و خانواده‌ها این موضوع را در کنار فرزندان خود به خوبی روشن‌سازی می‌کردند.