۲۰۰ ویژه برنامه ۱۳ آبان در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر اصغری ولوجایی پیش ازظهر شنبه در راهپیمایی ۱۳ آبان در ساری با محکوم کردن جنایات رژیم کودک کش اسرائیل در غزه از تشکیل ستاد بزرگداشت ۱۳ آبان در استان و شهرستان‌ها خبر داد و گفت: کارگروه‌های مختلفی نیز با محوریت دستگاه‌های مختلف در استان تشکیل شده است.

وی با تقدیر از خروش مردم مازندران در یوم الله ۱۳ آبان اظهار داشت: امروز شاهد خروش مردمان دیار علویان با مشت‌های گره کرده بر سر استکبار جهانی هستیم.

وی از تدوین و تهیه ۲۰۰ ویژه برنامه روز ۱۳ آبان در استان خبر داد و گفت: حضور باشکوه ملت ایران و مردم مازندران در راهپیمایی ۱۳ آبان برگ زرینی در تاریخ افتخارات ملت محسوب می‌شود.

حجت الاسلام اصغری با بیان این که ملت شریف ایران با راهپیمایی پرشور انزجار خود را از جنایات استکبار جهانی نشان دادند، گفت: ۱۳ آبان تجلی اراده، ایستادگی و مقاومت ملت شریف ایران در مبارزه با استکبار است.

