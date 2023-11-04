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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۴

جعفری خبر داد؛

تحصیل رایگان ۸۰۰ مددجوی کمیته امداد در مدارس تیزهوشان

تحصیل رایگان ۸۰۰ مددجوی کمیته امداد در مدارس تیزهوشان

معاون امور فرهنگی کمیته امداد از تحصیل رایگان ۸۰۰ مددجوی کمیته امداد در مدارس تیزهوشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی جعفری گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد هستند و از خدمات این نهاد استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۹ هزار و ۴۴ نفر نخبه شناسایی شده‌اند که در حوزه‌های مختلف تحصیلی، قرآنی، ورزشی، فرهنگی و هنری، علمی و پژوهشی و اختراع و نوآوری دارای زمینه نخبگی هستند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد تاکید کرد: در راستای توانمندسازی دانش‌آموزان پایه‌های ششم و نهم جهت قبولی در آزمون تیزهوشان و مدارس نمونه دولتی، خدمات جامع آموزشی به این دانش‌آموزان مستعد ارائه می‌شود که بر همین اساس سال گذشته هفت هزار دانش‌آموز پنجم و ششم و ۶ هزار دانش‌آموز هشتم و نهم از این خدمات بهره‌مند شدند.

جعفری با تشریح این خدمات، اظهار کرد: ارائه مشاوره و پشتیبانی تلفنی، برگزاری کلاس‌های آموزشی، کارگاه‌های مشاوره دانش‌آموز و خانواده، اجرای آزمون شبیه‌ساز تیزهوشان و برگزاری اردوهای مختلف، از جمله خدمات کمیته امداد با دانش‌آموزان مستعد تحت حمایت است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۷۰ نفر از دانش‌آموزان تحت حمایت در آزمون مدارس تیزهوشان و ۲۳۰۰ نفر در آزمون نمونه دولتی قبول شدند و در حال حاضر بیش از ۸۰۰ دانش‌آموز به صورت رایگان در مدارس تیزهوشان مشغول تحصیل هستند.

کد مطلب 5929799

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