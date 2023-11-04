تحصیل رایگان ۸۰۰ مددجوی کمیته امداد در مدارس تیزهوشان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی جعفری گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد هستند و از خدمات این نهاد استفاده میکنند.
وی ادامه داد: از این تعداد ۹ هزار و ۴۴ نفر نخبه شناسایی شدهاند که در حوزههای مختلف تحصیلی، قرآنی، ورزشی، فرهنگی و هنری، علمی و پژوهشی و اختراع و نوآوری دارای زمینه نخبگی هستند.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد تاکید کرد: در راستای توانمندسازی دانشآموزان پایههای ششم و نهم جهت قبولی در آزمون تیزهوشان و مدارس نمونه دولتی، خدمات جامع آموزشی به این دانشآموزان مستعد ارائه میشود که بر همین اساس سال گذشته هفت هزار دانشآموز پنجم و ششم و ۶ هزار دانشآموز هشتم و نهم از این خدمات بهرهمند شدند.
جعفری با تشریح این خدمات، اظهار کرد: ارائه مشاوره و پشتیبانی تلفنی، برگزاری کلاسهای آموزشی، کارگاههای مشاوره دانشآموز و خانواده، اجرای آزمون شبیهساز تیزهوشان و برگزاری اردوهای مختلف، از جمله خدمات کمیته امداد با دانشآموزان مستعد تحت حمایت است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی کمیته امداد، وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۷۰ نفر از دانشآموزان تحت حمایت در آزمون مدارس تیزهوشان و ۲۳۰۰ نفر در آزمون نمونه دولتی قبول شدند و در حال حاضر بیش از ۸۰۰ دانشآموز به صورت رایگان در مدارس تیزهوشان مشغول تحصیل هستند.
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