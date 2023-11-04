محمدمهدی عبداللهی، شاعر و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار کتاب مجموعه اشعار «طوفان الأقصی» خبر داد و گفت: این کتاب شامل اشعار ناب و حماسی از شاعران پیشکسوت و جوان شعر انقلاب اسلامی و مقاومت در قالب‌های غزل، قصیده، مثنوی است که به زودی چاپ و روانه بازار نشر می‌شود.

وی افزود: این لبیک شاعرانه به فرمایشات امین شعر انقلاب تا زمان نابودی کامل غده سرطانی و رژیم منحوس و کودک کش اسرائیل و آزادی کامل قدس شریف ادامه خواهد داشت و تا آن زمان ما شاعران نیز همگام با مقاومت و ایستادگی ملت مظلوم مقتدر فلسطین، ایستادگی خواهیم کرد و با سلاح قلم در این میدان رزم علیه ظلم و ستم اسرائیل جنایتکار و غاصب و حامیانش مبارزه خواهیم کرد و به فرموده امام محور مقاومت امام خامنه ای حفظه الله که فرمودند همه باید ملت فلسطین را در این جهاد مقدس یاری کنند، با سلاح قلم به معظم له لبیک خواهیم گفت.

عبداللهی گفت: امروز میدان، میدان غزه و اسرائیل نیست بلکه میدان حق و باطل است و بی طرفی شاعر در دعوای حق و باطل معنا ندارد بلکه شاعران جبهه مقاومت طبق رسالتی که قلم بر دوش شأن گذاشته است باید با طوفان واژه‌های ناب، جبهه‌ی حق را یاری نمایند.