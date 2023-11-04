پایان گام دوم انقلاب موجودیتی از اسراییل نمی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله عبدالملکی ظهر شنبه در راهپیمایی ۱۳ آبان شهر سنندج با اشاره به اینکه در هر جایی که انسان‌های آزاده و اگاه دارد چنین برنامه‌هایی شکل می‌گیرد، گفت: از زمانی که انسان به کره خاکی آمد شیطان در تقابل با انسان قرار گرفت و در زمان اولیای الهی شیطان حضور داشت و نیروهایی در بین انسان‌ها داشت.

وی بیان کرد: شیطان معاند انسان یارانی از انسان تربیت می‌کرد و داستان نمرودها و فرعون‌ها را شنیده‌اید که در هر زمانی شیطانی سد راه دیانت و سعادت انسان بوده است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: آمریکای جنایتکار نیز شیطان دوره ماست و بزرگترین شیطان تاریخ انسان آمریکا است که جنایات جنگی، خونریزی‌ها وخباثت‌های بی‌شماری در دنیا انجام داده است.

عبدالملکی تصریح کرد: در دوران جنگ تحمیلی ایران شهید زیادی داد و انسان‌های بی‌گناه شهید شدند و آمریکا از جریان نفاق پشتیبانی کرد ودستش به خون هزار شهید ترور آغشته شد.

هیچ کشوری جنایات آمریکا را بر نمی تابد

وی با بیان اینکه چرا جهان علیه سلطه امریکایی قیام نمی‌کند، افزود: تصور بر این است که آمریکا پیشتاز اقتصاد جهان است و اگر دولتمردان متوجه جنایات اقتصادی این کشور شوند چنین جنایاتی برنمی‌تابند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: آمریکا از سال ۱۹۷۱ تاکنون سالانه میلیاردها دلار از جیب ملت‌های جهان برمی‌دارد و در طول این سال‌ها آمریکا بیش از پنجاه هزار میلیارد دلار از جیب مردم جهان مصرف کرده است.

عبدالملکی یادآور شد: ایجاد بیماری و توسعه بیماری‌های واگیردار از جمله ایدز و کرونا برای تقویت اقتصاد آمریکا اثرگذار بوده و کارشناسان و اقتصاد دانان در مقالات خود به صراحت گفته‌اند که برای به تعادل رسیدن بازار مجبوریم بیماری را افزایش دهیم تا مدیریت اقتصادی صورت بگیرد.

وی اذعان کرد: حرف ما با دنیا این است که نظام سلطه آمریکا بر دنیا اعمال شده جنایات بشری و اقتصادی آن را دیده‌ایم و امروز همه مردم بردگان آمریکا هستند

آمریکا بزرگترین دشمن ایران اسلامی است

عبدالملکی با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی پرچم کشیدن آمریکا از اوج سلطه را بلند کرده است و باید همه در این جبهه با ما همراه شوند، تصریح کرد: دشمن ما در جمهوری اسلامی آمریکا است و اسرائیل در قواره دشمنان ایران نیست اما رژیم صهیونیست مولود آمریکاست که ظلم می‌کند و جنایات اقتصادی رژیم صهیونیست نیز بسیار گسترده است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: اسرائیل اقتصاد منطقه جنوب غربی آسیا و غرب آسیا وشمال آفریقا را فلج کرده و خسارات اقتصادی ایجاد کرده است و دولتمردان کشورهای منطقه هم با اسرائیل مماشات می‌کنند نه به این مفهوم که با جنایات آنها موافقند بلکه تصور می‌کنند منافع اقتصادی‌شان به خطر می‌افتد اما اشتباه می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: جنایات اسرائیل موجب فرار سرمایه‌گذاران شده است و نباید این موجود پلید را تحمل کنیم چرا که در کنار مدیترانه قرار دارد که برای کشورهای منطقه مهم است.

عبدالملکی اظهار کرد: اسرائیل بحران آب را در منطقه تشدید کرده و سرمایه اجتماعی جهان اسلام را به شدت پایین آورده‌اند و شکاف اجتماعی را به وجود آورده‌اند.

وی اضافه کرد: تمام دنیا و کشورهای اسلامی به دلیل اینکه رؤیای پلید نیل تا فرات اسرائیلی‌ها محقق نشده است، مدیون جمهوری اسلامی ایران هستند چون امام راحل کشور اسلامی ما را جهانی کرد و سرعت رشد اسرائیل متوقف شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: اگر امروز صحبت از نابودی اسرائیل است به برکت امام راحل و جمهوری اسلامی است که زمانیکه اسرائیل نابود شود همه می‌دانند که جمهوری اسلامی چه کمکی به بشریت کرده است.

وی عنوان کرد: در پایان گام دوم انقلاب اسلامی نه از اسرائیل و نه از استکبار جهانی آمریکا موجودیتی باقی خواهد بود.