طنین فریاد استکبارستیزی در خاستگاه انقلاب اسلامی در سالروز۱۳ آبان

به گزارش خبرنگار مهر، در ۱۳ آبان ماه و در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، بسیاری از جوانان و نوجوانان دانش آموز و دانشجو و اقشار مختلف مردم قم با حضور گسترده در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان که از مصلای قدس این شهر تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) ادامه داشت، جنایات و توطئه‌های آمریکا و هم‌پیمانانش علیه ملت ایران را محکوم کردند و آمادگی خود را برای ادامه انقلاب اسلامی اعلام داشتند.

راهپیمایی ۱۳ آبان امسال قم به دلیل حوادث اخیر غزه و جنایات رژیم اشغالگر قدس با حمایت های آمریکا جنایتکار علیه مردم بی دفاع فلسطین رنگ و بوی دیگری داشت و با شکوه تر از سالهای گذشته برگزار شد.

هزاران نفر از دانش آموزان پسر و دختر بسیجی که سر بندهای لبیک یا حسین (ع) و لبیک یا خامنه‌ای بر پیشانی بسته بودند و پرچم های ایران و فلسطین و حزب الله لبنان در دست داشتند از ساعات ابتدایی برپایی راهپیمایی در مصلای قدس و میدان جانبازان محل آغاز راهپیمایی حضور بهم رسانند.

بسیاری از خانواده های قمی با فرزندان خود در این راهپیمایی ملی حضور یافته بودند و علیه سیاست های استکباری آمریکای جنایتکار شعار دادند.

شماری از دختران و خواهران قمی به یاد شهدای غزه و کودکان و زنانی که در بمباران رژیم اشغالگر قدس به شهادت رسیدند پیکرهای کفن پوش های نمادین کودکان غزه را به دست گرفتند تا مظلومیت و بی گناهی آنان را به گوش دنیا برسانند.

از آنجا که ۱۳ آبان ماه روز دانش آموز نامگذاری شده شعاردهنده مراسم نیز در بخش زیادی از مسیر راهپیمایی بر عهده نوجوانان بود.

بسیاری از دانش آموزان مدارس مختلف استان قم با لباس های فرم بسیج دانش آموزی و لباس های فرم مدارس خود در این راهپیمایی حاضر شده بود و در طول مسیر راهپیمایی از خیابان شهدا تا حرم مطهر نیز ایستگاه های فرهنگی از سوی بسیج دانش آموزی استان قم برپا شده بود.

راهپیمایان قمی با سر دادن شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی جنایات روزهای اخیر آنان در غزه را به شدت محکوم کردند و برای مبارزه با این رژیم غاصب اعلام آمادگی کردند.

سرود سلام فرمانده نیز به صورت دسته جمعی و با حضور هزاران نفر از نوجوانان قمی در چهاراه شهدای قم بازخوانی شد و نوجوانان و جوانان دهه هشتاد و نود اعلام داشتند که در راستای دفاع از کشور و ارزش های اسلامی و مبارزه با استکبار در صحنه حضور دارند و پاسدار نظام جمهوری اسلامی ایران و خون شهدا خواهند بود.

برخی از دانش آموزان نیز با تدارک نمادهای ضداستکباری از جمله چهره های منفور رییس جمهور آمریکای جنایتکار و نتانیاهو همینه پوشالی آنان را به تمسخر گرفتند.

با توجه به سخنرانی دیروز سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در خصوص حوادث اخیر در غزه بسیاری از راهپیمایان تصاویر دبیرکل حزب الله را در دست داشتند و ندای لبیک یا نصرالله و لبیک یا خامنه ای سر دادند.

راهپیمایان در انتهای مسیر راهپیمایی با ورود به حرم مطهر حضرت معصومه (س) در صحن امام رضا (ع) تجمع کردند و شعارهای مگر بر آمریکا و مرگ بر اسراییل در صحن حرم بانوی کرامت که انقلاب اسلامی ایران مرهون هجرت تمدن ساز آن بانوی بزرگ اسلام است سر دادند.

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده قم و نایب رییس مجلس شورای اسلامی در جمع راهپیمایان روز ۱۳ آبان قم سخنرانی کرد.

وی با اشاره به ریشه اصلی جریان صهیونیست و چگونگی شکل گیری این رژیم جعلی بر ابعاد مختلف حمله اخیر رژیم اشغالگر قدس به غزه پس از عملیات موفقیت آمیز طوفان الاقصی پرداخت.

در پایان این راهپیمایی نیز قطعنامه قرائت شد و حاضرین با ندای الله اکبر بندهای ان را مورد تایید و تاکید قرار دادند که متن کامل ان به شرح زیر است.

قطعنامه تظاهرات سراسری یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی سال ۱۴۰۲

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ

«سیزدهم آبان ماه»، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی و تجلی اراده و ظرفیت‌های مقاومت مقدس در مصاف با استکبار جهانی است. گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان و دانشجویان شهید و غیوری که به تاسی از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) این روز را به یکی از مهم‌ترین روزهای عزت و سربلندی و ایستادگی در مقابل استکبار تبدیل نمودند و اینک اقتدار عظیم حاصل از همان گفتمان استکبارستیزی، معادلات منطقه و جهان را تغییر داده و مانع یکه‌تازی آمریکای جنایتکار و شجره خبیثه استکبار در منطقه راهبردی غرب آسیا شده است.

اینک خونین‌ترین باریکه محصور در توحش مدرن استکبار جهانی با قدرت سلاح ایمان و مقاومت، با یدالله بر آمده از آستین مقاومت حلاوت و شیرینی و پیروزی و ظفرمندی را با عملیات همه‌جانبه و ترکیبی طوفان الاقصی رقم زده و با تازیانه الهی ضربه غیر قابل ترمیم بر چهره سیاه و متعفن رژیم ضد انسانی و نژادپرست صهیونیستی وارد و ادراک‌ها و ذهنیت‌های آلوده و دکترین‌های زاینده رژیم جعلی را بهم ریخته است.

ما شرکت‌کنندگان در تظاهرات سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان که روز تبلور خشم الهی و انقلابی ملت ایران علیه «شیطان بزرگ» آمریکای جنایتکار و ایادی استکبار جهانی است، با اعتماد به نصرت الهی و اعتقاد بر استکبارستیزی عقلانی و ندای هیهات منا الذله، مواضع خود را با بانگ رسای "الله‌اکبر - خامنه‌ای رهبر" به جهانیان اعلام می‌داریم:

1- ما شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی، ضمن تجدید میثاق با معمار گفتمان استکبارستیزی، حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه)

رمز مقاومت در برابر سلطه جهانی آمریکا و صهیونیزم را پیروی از فرامین رهبر فرزانه و دوراندیش انقلاب اسلامی امام‌ خامنه‌ای (مدظله‌العالی) می‌دانیم.

۲- ما ملت مسلمان و ظلم‌ستیز ایران، سیاست‌های دوگانه حکام غربی و خانه پوشالی حقوق بشر و نمایندگان غربی در شورای مضحک امنیت را محکوم و خواستار آتش‌بس فوری در سرزمین‌های اشغالی بوده ؛ اعلام می داریم بحران منطقه‌ای کنونی غرب آسیا حاصل سیاست‌های تبهکارانه آمریکای جنایتکار در تسلیح، تأمین مالی و تحریک دولت وحشی و تروریستی صهیونیست است.

3- به آمریکا ، انگلستان و فرانسه اعلام می‌کنیم که محور مقاومت محدود به غزه و فلسطین نیست و اگر بمباران‌ و کشتار وحشیانة مردم مظلوم غزه متوقف نگردد ، هیچ سناریویی را دور از ذهن ندانید و آگاه باشید که هویت ما با هراس‌افکنی در جان اشغالگران گره خورده و سلاح‌های ما بی‌تاب و جمجمه‎های شما در تیررس ماست و بهای جان بی‌گناهان، منافع و جان‌های شما خواهد بود.

۴- از تمامی کشورهای اسلامی و دولت های مستقل می خواهیم ضمن محکومیت جدی جنایات ضد بشری و نسل کشی مردم مظلوم غزه توسط رژیم نژادپرست صهیونیستی در مجامع بین المللی نسبت به قطع روابط سیاسی ، همکاری های اقتصادی و صادرات نفت و گاز به وظیفه انسانی خود عمل نمایند.

۵- ضمن تقدیر از ملت‌های آزاده دنیا و مردم کشورهای اسلامی خاصه ملت انقلابی ایران بخاطر حضور باشکوه، پرمعنا و الهام بخش درحمایت از مردم مظلوم غزه و مبارزان فلسطینی اعلام می کنیم: تا پیروزی نهایی فلسطین در کنار این ملت مقاوم و قهرمان خواهیم ماند و از مواضع مقتدرانه و دیپلماسی فعال دولت محترم حمایت می نمائیم.