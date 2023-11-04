استحکام نظام با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی قبل از ظهر شنبه در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که با حضور رییس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در محل استانداری زنجان برگزار شد، با بیان اینکه مقوله ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یک امر حیاتی بوده و به همین خاطر باید در اولویت کارها قرار گیرد، گفت: این موضوع به قدری مهم است که باید از مدارس آغاز شود.

وی با یادآوری اینکه اهمیت موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت منحصر به مدارس نبوده، بلکه معتقدیم در سطح دانشگاه‌ها نیز باید دو واحد درسی به این موضوع اختصاص یابد، اظهار کرد: بی‌تردید ما هر چه داریم از شهدا و ایثارگرانی است که جان خود را در راه حفظ این نظام نثار کردند، به همین خاطر امروز ضرورتی بالاتر از موضوع ایثار و شهادت احساس نمی‌شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه ایران اسلامی باید به داشته‌های خود که مایه سربلندی و حفظ آن بوده است، افتخار و در راستای نگه‌داشت آن گام بردارد، خاطرنشان کرد: اگر شهدا و رزمندگان اسلام در طول دوران دفاع‌مقدس همواره در همه امور سربلند بودند، این بدان خاطر است که داشته آن‌ها شهادت بود، به همین خاطر ترویج این موضوع برای نسل امروز بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه خون هر شهید باعث تقویت بنیه انقلاب اسلامی می‌شود، ادامه داد: بی‌تردید به هر میزان که در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گام برداریم، به همان میزان قادر خواهیم بود در استحکام‌بخشی به نظام مقدس جمهوری اسلامی قوی‌تر و موثرتر ظاهر شویم.

آیت‌الله علی خاتمی، نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان نیز در ادامه این جلسه، با بیان اینکه باوجود اقدامات قابل توجهی که دستگاه‌های مختلف در راستای پاس‌داشت شهدا و خانواده آن‌ها انجام داده‌اند، اما هنور رضایت‌مندی در این زمینه کسب نشده است، تصریح کرد: اگر ایران اسلامی امروز به کشوری قدرتمند تبدیل شده که می‌تواند در برابر مستکبران پایداری کند، به برکت خون شهدا بوده و زنجان یکی از استان‌هایی است که در این راه ۳۵۳۵ شهید تقدیم نظام کرده است.