خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: از صبح امروز اقشار مختلف مردم انقلابی، ولایتمدار و شهیدپرور شیراز با راهپیمایی و تجمع در میدان شهدای این شهر، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و امام راحل (ره)، ۱۳ آبان این روز حماسی و یوم الله را گرامی داشتند.

در آغاز این مراسم آئین استانی روز دانش‌آموز اجرا شد و آوای حماسی زنگ روز دانش‌آموز و استکبارستیزی نیز با حضور امام جمعه شیراز و جمعی از مسؤولان استان در ۸ هزار مدرسه استان فارس به صدا در آمد و در پایان مردم و دانش آموزان همصدا با هم جنایت‌های امریکای استکبارگر و اسرائیل غاصب را محکوم کردند.

مردم شهر ۵ هزار و ۵۰۰ شهید شیراز همزمان با ۱۵۰ نقطه دیگر استان، گرد هم آمده و با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، علاوه بر گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، انزجار خود از جنایات رژیم صهیونیستی و پشتیبان اصلی اش آمریکا را اعلام کردند.