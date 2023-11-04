  1. استانها
  2. فارس
۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۱۱

مهر گزارش می دهد؛

پیوند انقلابی مردم و دانش‌آموزان شیراز در مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان

پیوند انقلابی مردم و دانش‌آموزان شیراز در مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان

شیراز - مردم انقلابی و شهیدپرور شیراز امروز ۱۳ آبان، آیین گرامیداشت روز دانش آموز و روز جهانی مبارزه با استکبار را با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار کردند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: از صبح امروز اقشار مختلف مردم انقلابی، ولایتمدار و شهیدپرور شیراز با راهپیمایی و تجمع در میدان شهدای این شهر، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و امام راحل (ره)، ۱۳ آبان این روز حماسی و یوم الله را گرامی داشتند.

در آغاز این مراسم آئین استانی روز دانش‌آموز اجرا شد و آوای حماسی زنگ روز دانش‌آموز و استکبارستیزی نیز با حضور امام جمعه شیراز و جمعی از مسؤولان استان در ۸ هزار مدرسه استان فارس به صدا در آمد و در پایان مردم و دانش آموزان همصدا با هم جنایت‌های امریکای استکبارگر و اسرائیل غاصب را محکوم کردند.

مردم شهر ۵ هزار و ۵۰۰ شهید شیراز همزمان با ۱۵۰ نقطه دیگر استان، گرد هم آمده و با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، علاوه بر گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، انزجار خود از جنایات رژیم صهیونیستی و پشتیبان اصلی اش آمریکا را اعلام کردند.

پیوند انقلابی مردم و دانش‌آموزان شیراز در مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان

پیوند انقلابی مردم و دانش‌آموزان شیراز در مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان

پیوند انقلابی مردم و دانش‌آموزان شیراز در مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان

کد مطلب 5929834

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها