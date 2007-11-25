دوسالانه طراحی پارچه و لباس به بندرعباس رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد اعلام کرد در پی برگزاری نخستین دوسالانه طراحی پارچه و لباس از سوی دفتر هنرهای تجسمی با همکاری انجمن طراحان پارچه و لباس ایران در مرداد و شهریور امسال در موزه هنرهای معاصر، تعدادی از آثار منتخب این دوسالانه در نمایشگاهی در بندرعباس به نمایش درمی آید.

این نمایشگاه از سوی دفتر هنرهای تجسمی با همکاری اداره کل ارشاد هرمزگان از پنجم تا 12 آذرماه امسال در نگارخانه مرحوم کورش گرمساری فرهنگسرای طوبی در بندرعباس برگزار می شود. نمایشگاه منتخب آثار دوسالانه طراحی پارچه و لباس در استان‌ها و شهرستان‌های دیگر کشور نیز برپا خواهد شد.