رژیم صهیونسیتی نه تنهاخطری برای فلسطین بلکه تهدیدی برای بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری ظهر شنبه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان قم در حرم مطهر حضرت معصومه (س) اظهار داشت: دانشجویان پیرو خط امام، کانون توطئه علیه کشور را به خوبی شناسایی کرده بودند و جاسوسی از انقلاب و برنامه ریزی برای کودتا از حمله اقدامات سفارت آمریکا در ایران بود و امام راحل از تسخیر لانه جاسوسی به عنوان انقلاب دوم یاد کردند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این اقدام صورت نمی گیرد آمریکایی ها در ادامه به توطئه ها علیه انقلاب ادامه می دادند و در مدتی کوتاه، انقلاب اسلامی یا ساقط و یا از مسیر اصلی خود منحرف شده بود.

وی افزود: انقلاب اسلامی با اقداماتی که هر روز تجدید حیات داشت به مسیر خود ادامه داد و دشمنان نیز تلاش کردند با تحریم و تهدید نظامی انقلاب اسلامی را تحت فشار قرار دهند.

ذالنوری گفت: آبادی استکبار جنگلی علیه ملت ایران به طول ۸ سال تحمیل کردند و ملت ایران با ولایت مداری و بصیرت مانع از رسیدن دشمن به اهداف خود شدند.

وی تاکید کرد: ملت ایران پای انقلاب اسلامی ایستاده هر چند که در طی این سالها برخی از خواص مسیر دیگری را در پیش گرفتند اما ملت بزرگ ایران با استعانت از پروردگار مسیر مقاومت و ایستادگی را دنبال کردند.

وی گفت: اگر مقاومت ملت ایران نبود امروز ایران غزه بود و شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم جلوی ولیدهای شیطانی را گرفتند تا به سرزمین ما نفوذ نکنند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حزب الله، حشدالشعبی، مقاومت یمن و سایر جبهه های مقاومت به برکت انقلاب اسلامی شکل گرفتند که اگر این امر محقق نمی شد چیزی از جمهوری اسلامی ایران باقی نمی ماند.

حجت الاسلام ذالنوری با اشاره به حوادث اخیر در غزه گفت: امروز رژیم اشغالگر قدس نه تنها خطری برای فلسطین بلکه تهدید بزرگی برای همه بشریت است.

وی گفت: رژیم جعلی صهیونسیتی بر اساس یک باور غلط که معتقدند مسیح در بیت المقدس ظهور خواهد کرد و این امر پس از یک جنگ و خونریزی است دست به جنایات می زند و آنان تلاش کردند با کوچ یهودیان به سرزمین های اشغالی دولت سازی و ملت سازی را دنبال کنند.

وی افزود: امروز رژیم اشغالگر قدس در سرزمین غصبی و با ملت و دولت مجهول پدید آمد و یهودیان این سرزمین امروز تبدیل به صهیونیست شدند و حتی مسیحیان نیز به تعالیم یهودان صهیونیستی ایمان آوردند.

وی ادامه داد: امروز سران نظام سلطه باور و اعتقادشان بر صهیونیست است و رژیم اشغالگر قدس سگ آموزش دیده صهیونیست بین الملل است و آموزه های یهود در عهد قدیم و جدید تفاوت های دارد و آنچه که امروز یهودیان بر آن اعتقاد دارند بر اساس خرافات و مطالب بی ریشه است.

نماینده قم در خانه ملت افزود: جورج بوش پس از حمله به عراق گفته بود پیام مرا به آیت الله سیستانی برسانید و بگویید من برای دین می جنگم و سرباز مسیح هستم.

وی ادامه داد: امروز حرکتی که در غزه در حال ظهور و بروز است در راستای همان اعتقاد خرافی است و رژیم اشغالگر قدس نه تنها برای فلسطینیان بلکه تهدیدی برای تمام بشریت است.

وی با اشاره به جنایات اشغالگران علیه مردم بی گناه غزه گفت: در این مدت ۵ هزار کودک به شهادت رسیدند و در مقابل دیدگان پدر و مادر تکه تکه شدند و اسراییلی ها به چیزی رحم نمی کنند اما باید بدانند بیداری اسلامی دنیا را علیه صهیونیست ها بسیج خواهد کرد.

نایب رییس مجلس افزود: برخی از کشورهای اسلامی متاسفانه به دنبال عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس هستند در حالی که وجدان های بیدار و دل های مملو از خشم در خیابان ها علیه رژیم اشغالگر قدس شعار می دهند.

نماینده قم در خانه ملت گفت: امروز در ایران اسلامی همه به میدان آمدند و در کنار یکدیگر علیه رژیم اشغالگر قدس شعار می دهند و از مظلومان فلسطین و غزه حمایت کردند و راهپیمایی امسال در ۱۳ آبان دارای رنگ و بوی دیگری است و باشکوه تر از سالهای گذشته در سراسر ایران اسلامی برگزار شد.