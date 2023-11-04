اقتدار ایران اسلامی برای تمامی دنیا ثابت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درویشی صبح شنبه در مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان اظهار داشت: غزه مظلوم مقاوم و استوار، مردان و زنان و کودکان بی دفاعی که امروز مورد تهاجم گسترده رژیم غاصب صهیونیستی قرار گرفته اند.

وی اضافه کرد: صحنه‌های جنایات رژیم صهیونیستی دل هر انسان را به درد می‌آورد و کودکان و زنانی که مظلومانه به خاک و خون کشیده می‌شوند.

بخشدار آبدان تصریح کرد: شورای امنیت که دم از حقوق بشر می‌زند و دنیای غرب که خود را سردمدار عدالت خواهی و عدالت طلبی می‌داند امروزه در مقابل این جنایت هولناک و ددمنشی رژیم کودک کش صهیونیستی چشم خود را از این جنایت بسته است.

درویشی خطاب به دانش آموزان بیان داشت: این روز متعلق به دانش آموزان است و دانش آموزانی که آینده مملکت درگرو همت و تلاش این عزیزان است.

وی یادآور شد: ۱۳ آبان نماد ظلم ستیزی، نماد افتخار آفرینی، نماد همت و تلاش و کوشش است.

بخشدار آبدان گفت: شیطان دشمن انسان است و دانش آموزان باید بدانند که تمام دردسرها، تمام فتنه‌ها، تمام آشوب‌ها که در این دنیا انجام می‌شود زیر سر همین شیطان خبیث و جنایتکار است.

درویشی افزود: آینده متعلق به همین نوجوانان است و امروزه بزرگترین درسی که باید به فرزندان خود یاد دهیم، درس استکبار ستیزی است و بچه‌های ما باید بدانند که آمریکا و همدستانش چه جنایت‌هایی به ملت‌های مظلوم را داشته‌اند.