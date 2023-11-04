مسابقات قرآن کریم خانواده شاهد استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نوروزی فر صبح شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان سمنان بیان کرد: سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه خانواده شاهد و ایثارگر در سمنان برگزار شد.

وی با بیان اینکه هدف از این طرح ترویج مفاهیم کلام الله المجید است، ابراز کرد: این مسابقات در چهار بخش قرائت، حفظ پنج، ۱۰، ۲۰ و کل قرآن کریم میان چهار گروه از مخاطبان در حال برگزاری است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید استان سمنان ادامه داد: مخاطبان این دوره رقابت‌های قرآنی، ایثارگران و خانواده‌های آنها، فرزندان ۱۳ الی ۱۷ و بالای ۱۷ سال آنها و همچنین خانواده معزز شهدا هستند.

نوروزی فرد از تقدیر نفرات برتر رشته‌های مختلف و اعزام به مسابقات کشوری خبر داد.