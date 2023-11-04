۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای تجهیز مدارس استثنایی سنندج جذب شد

طالب محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه مهارت‌آموزی نیازمند تجهیز مدارس است، اظهار کرد: این اعتبار در راستای اجرای تفاهم نامه منعقده مابین آموزش و پرورش استثنایی استان و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ا ی جهت توسعه و بروزرسانی تجهیزات آشپزخانه متوسطه پیش حرفه‌ای و کاردانش خاص گل‌ها در سنندج اختصاص یافت.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: ۳۷ دانش‌آموز دختر نیاز ویژه ذهنی، جسمی حرکتی، چند معلولیتی، دارای آسیب شنوایی و بینایی در این مدرسه از آموزش و پرورش استثنایی استان خدمات آموزشی، پرورشی، حمایتی و توانبخشی دریافت می‌کنند.

محمدی افزود: یخچال فریزر، خمیرگیر ۵ کیلویی، همزن برقی، ساندویچ ساز، غذا ساز، خرد کن، مایکروفر و دستگاه چندکاره مخلوط کن وسایلی هستند که از منبع تخصیص این اعتبار توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهیه و در اختیار این مدرسه قرار گرفته است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان با بیان اینکه رشته جدید کمک قناد از ابتدای سال تحصیلی جاری به رشته‌های تحصیلی دوره کار دانش خاص این مدرسه افزوده شده گفت: یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های ما در آموزش حوزه‌های مهارتی به دانش‌آموزان بحث تجهیز مدارس است.

محمدی با تأکید بر اینکه حرفه‌آموزی در افزایش نگرش مثبت و ارتقا سطح خودباوری دانش آموزان با نیاز ویژه تأثیر زیادی دارد، اظهار کرد: توجه به تمام ابعاد وجودی و شخصیتی در فرآیند یاددهی – یادگیری، دانش آموزان را قادر می‌سازد تا دانش، ارزش‌ها و نگرش‌های خود را به توانایی‌های بالفعل تبدیل سازند.

وی افزود: آموزش شغلی نه تنها منجر به تربیت دانش آموزانی خودکفا و اجتماعی می‌شود بلکه به تربیت نیروی انسانی کارآمد در مسیر رشد کشور و کارهای تولیدی مفید برای جامعه می‌انجامد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان‌ تأکید کرد: آشنایی با مشاغل و پرورش نگرش شغلی در دوره پیش دبستانی و ابتدایی، توانمندسازی، آموزش رویکردها و مهارت‌های وابسته به شغل در متوسطه دوره اول پیش حرفه‌ای و مهارت آموزی در دوره دوم کاردانش خاص باعث می‌شود تا آنان بتوانند با اتکا به استعدادها و توانمندی‌های خود با انتخاب شغلی مناسب بەعنوان عضو مفیدی در جامعه مشارکت داشته باشند.

محمدی با بیان اینکه مفاهیم آموزش شغلی می‌تواند در خلال برنامه‌ریزی تحصیلی به دانش‌آموزان آموزش داده شود، بیان کرد: تلاش ما ایجاد زمینه و آماده سازی دانش آموزان با نیازهای ویژه برای ورود به بازار کار و داشتن یک زندگی مستقل برای تأمین آینده آن‌ها است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان با تأکید بر اهمیت ارتقا سطح کیفی آموزش‌های مهارتی افزود: با توجه به نیازهای ویژه دانش آموزان استثنایی، با بەکارگیری شیوه‌های مناسب تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی‌های اساسی در جهت به فعلیت رساندن توانمندی‌های بالقوه آنان تلاش خواهیم کرد.