به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده روز شنبه در مراسم ۱۳ آبان تبریز اظهار کرد: ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است و امام راحل (ره) از این روز به عنوان "انقلاب دوم" نام بردند که اگر لانه جاسوسی آمریکا تسخیر نمی‌شد، امکان نداشت انقلاب اسلامی ایران موفق شود چراکه بر اساس اسناد یافت شده از لانه جاسوسی مشخص شد سفارت آمریکا درصدد نابودی انقلاب اسلامی بود.

وی ادامه داد.: مردم آذربایجان عزت ایران عزیز هستند و در برهه‌های مختلف نقش خود را در حفاظت از دین و انقلاب نشان داده‌اند، همچنین ۱۳ آبان امسال مقارن با جنایت قرن علیه مردم غزه است و آیات و سفارش انبیا این است که اگر انسان آزاده‌ای مورد ظلم قرار گیرد. مسلمانان باید خود را شریک بدانند.

وی افزود: امام خمینی (ره) سه هدف نابودی پهلوی، مبارزه با استکبار و آزادی مسجد الاقصی را هدف گذاری کرده بودند، موضوع فسلطین و قدس شریف در سخنان امام راحل (ره) به کرات دیده می‌شود و روز قدس یادگار ایشان است.

جلال زاده به دیدارش با «اسماعیل هنیه» از رهبران حماس اشاره کرد و یادآورشد: شعار علیه اسرائیل خواسته هنیه از ما بود و پیام عاشورا که تسلیم نشدن در برابر ظلم است در عملیات حماس و جبهه مقاومت متجلی است و جبهه مقاومت هیمنه اسرائیل را شکست و زخم این عملیات ترمیم شدنی نیست.

وی بیان کرد: اسرائیل به دنبال ملت سازی و پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکاست، رئیس جمهور آمریکا و سران اروپا با حضور در تل آویو حمایت خود را از اسرائیل اعلام می‌کنند اما نمی‌دانند ضربه وارده توسط حماس قابل ترمیم نیست.

وی خاطرنشان کرد: بنابه فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیروزی مقاومت دور نیست و ضربه‌ای که آمریکا از افکار عمومی خورد از موشک‌های حماس نخورد و اسرائیل در این جنگ رسوا شده است و مردم همه کشورهای جهان با غزه ابراز همدردی می‌کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حرکت. های تاریخی در زمان خود قابل تحلیل نیست اما ۱۵ مهر مبدا تحولات غرب آسیا خواهد بود و اثرات طوفان الاقصی را خواهید دید.