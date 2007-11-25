طرح یک فوریتی شمول مزایای بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی کامیار با تاکید بر این که فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه ( 20 آبان ماه) به تصویب رسید، اظهار کرد: این طرح با هدف ارائه خدمات بیشتر به روستاییان و عشایر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه توضیح داد: آن دسته از خانوارهای ساکن شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر که مشمول بیمه اجباری نزد سایر سازمانها و صندوق بیمه های اجتماعی نبوده و دفترچه خدمات درمانی مشابه روستاییان و عشایر را دریافت می کنند، نیز مشمول عضویت و برخورداری از مزایای صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هستند.