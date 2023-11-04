مدافعان سلامت سمنان از فلسطین حمایت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه بهداشت و درمان و مدافعان سلامت استان سمنان همزمان با صبح شنبه با حضور در راهپیمایی پرشور ۱۳ آبان، بار دیگر ضمن برائت از جنایت‌های استکبارگران، با مردم مظلوم فلسطین همراهی کردند.

جامعه بهداشت و درمان از ابتدای حملات ددمنشانه اسرائیل به فلسطین و غزه، بارها با تجمعات و روشن کردن شمع‌ها در برابر بیمارستان‌ها در سراسر استان همراهی خود را با مردم مظلوم فلسطین نشان دادند و امروز نیز حضور پرشوری داشتند.

مجموعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر همراهی خود را با مردم فلسطین و همچنین مردم مسلمان مظلوم دنیا نشان دادند.

مدافعان سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان با سردادن شعارهایی حمله به غزه را محکوم کرده و خواستار برخورد قاطع با جنایتکاران شدند و با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، انزجار خود را از جنایات صهیونیست‌ها نشان دادند.

در مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان سمنان در میدان سعدی نیز غرفه ایستگاه سلامت به همت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمنان راه اندازی و مورد استقبال خوب مردم نیز قرار گرفت.

در مجموعه علوم پزشکی شاهرود نیز شاهد حضور پرشور جامعه بهداشت و درمان در راهپیمایی ۱۳ آبان بودیم جامعه‌ای که آمده بود بار دیگر نسبت به جنایت‌های اسرائیل و استکبارگران، واکنش نشان دهد.