گازرسانی به ۱۴ هزار و ۸۴۵ واحد نهضت ملی مسکن در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم سلیمانی‌نژاد روز شنبه، با اشاره به اینکه شرکت گاز زنجان آمادگی کامل اجرای گازرسانی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن تعریف شده را دارد، اظهار کرد: این شرکت، مشکلی برای تامین گاز پروژه‌های مسکن ملی ندارد و طرح‌های گازرسانی با پیشرفت‌های خوبی در حال انجام است.

وی با تاکید بر تحویل به موقع طرح گازرسانی واحدهای مسکونی مسکن ملی در استان، افزود: تامین زیرساخت‌های گازرسانی همزمان با اجرای این پروژه‌ها، مورد توجه جدی شرکت گاز استان زنجان قرار دارد به طوری که در حال حاضر طرح گازرسانی پروژه‌های کوی زنگان، ارغوان، نصر، ثمین ۲، زیتون و نیروی انتظامی در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به اینکه میزان گاز مصرفی پیش‌بینی شده برای ۴۳ پروژه در دست اجرا، ۵۸ هزار و ۷۹۵ مترمکعب بر ساعت است، یادآور شد: برای تامین گاز مشترکان واحدهای مسکن ملی در استان نصب ۲ هزار و ۲۱۳ انشعاب برآورد شده است.

سلیمانی‌نژاد از طراحی ۵۳ هزار و ۵۲۱ متر شبکه‌گذاری گاز ویژه واحدهای نهضت ملی مسکن استان زنجان در راستای ایجاد زیرساخت‌های لازم گازرسانی خبر داد و خاطرنشان کرد: طرح گازرسانی اکثر پروژه‌های شهرستانی به بهره‌برداری رسیده و تاکنون ۵۱۱ مشترک در این راستا به شبکه گاز کشور متصل شده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان تاکید کرد: گاز زنجان آمادگی نصب کنتور و خدمات‌رسانی به واحدهای مسکن ملی به بهره‌برداری رسیده را دارد و در صورت درخواست متقاضیان اقدامات لازم اجرا خواهد شد.