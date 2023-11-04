به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سراب سایهها» نوشته مهدی محمدی به تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب روایت تحلیلی اغتشاشات سال گذشته است.
کتاب «سراب سایه ها» روایتی از آشوبهای میانه سال ۱۴۰۱ با اتکا به مجموعه گستردهای از دادهها و اسناد است. این کتاب تحلیلی تلاش میکند از خلال یک گفتوگوی ذهنی با مخاطب، همزمان با مرور دادهها و اسناد و از طریق ایجاد پیوند میان آنها، روایتی منسجم و عینی از این ناآرامیها تولید کند.
خواننده در حین خواندن این کتاب خواهد دید که آشوبهای سال ۱۴۰۱ به هیچ وجه یک پدیده ساده نیست و باید با آن با حداکثر پیچیدگی برخورد کرد. ترکیب وسیعی از زمینههای داخلی و اراده خارجی، این آشوبها را به پدیدهای منحصر به فرد تبدیل کرده که کتاب تلاش میکند توضیحی دقیق برای پیچیدگیهای آن پیدا کند.
«سراب سایهها» در هفت فصل به ترتیب با عناوین زیر به نگارش درآمده است:
«لانگلی، واکنش به قدرت ایران»، «واشینگتن، آشوبهای ۱۴۰۱ محصول کدام بسترها و زمینهها بود؟»، «تل آویو، پروژه اسرائیلی آشوب چگونه در ایران اجرا شد؟»، «تهران، چگونه بزرگترین پروژه جنگ ترکیبی تاریخ برای القای وضعیت انقلابی در ایران اجرا شد؟»، «برلین، بازیگران خارج از ایران چگونه به کمک آشوب آمدند»، «لندن، مدخلی بر جنگ شناختی در آشوبهای ۱۴۰۱» و «بیروت، آشوبهای ۱۴۰۱ چگونه خنثی شد؟».
در بخشی از کتاب آمده است:
«این کتاب ادعا نمیکند همه آنچه در آشوبهای پاییز ۱۴۰۱ در ایران رخ داد یک پروژه امنیتی بوده اما ادعا میکند -و تلاش خواهد کرد این ادعا را تفصیلا مستند کند- که یک پروژه بسیار بزرگ، پیچیده، سنجیده و بی سابقه در کار بوده که بدون درک ابعاد آن، فهم ماهیت و قضاوت درباره این آشوبها، غیرممکن و حتی بی معناست. در واقع، ادعای اصلی این کتاب این است که ایران در سال ۱۴۰۱ با پیشرفتهترین نوع نبرد زیر آستانه درگیری نظامی از جانب دشمنانش مواجه شد و آن را پشت سر گذاشت.»
این کتاب با شمارگان هزار و ۲۵۰ نسخه و قیمت ۲۲۰ هزار تومان عرضه شده است.
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