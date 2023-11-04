قدرت امروز آمریکا به واسطه غارت منابع سایر کشورها است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی قبل از ظهر شنبه در جمع راهپیمانان زنجانی یوم‌الله ۱۳ آبان، با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی به نوبه خود بزرگ‌ترین «نه» به نظام سلطه بود که تا به امروز تداوم داشته است، افزود: بدون شک اگر این روند و پایداری توسط سایر کشورهای آزادی‌خواه نیز تداوم داشته باشد، کار استکبار یکسره خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از حضور حماسی و پرشور مردم زنجان در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، از این روز به عنوان یکی از حساس‌ترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی یاد کرد و ادامه داد: این روز را نمی‌توان فقط به عنوان روز استکبارستیزی تلقی کرد؛ چرا که با نگاهی به عمر بابرکت انقلاب اسلامی، درمی‌یابیم که ۱۳ آبان سرمنشأ بسیاری از حرکت‌های سرنوشت‌ساز برای ایران اسلامی بوده است.

قاضی زاده هاشمی با یادآوری اینکه آمریکا از زمان دولت مصدق همواره به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی بود، اظهار کرد: پیشرفت‌هایی که امروز به واسطه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی محقق شده است، به هیچ وجه قابل قیاس با دوران قبل از انقلاب نیست، این در حالی است که همه این پیشرفت‌ها با وجود تحریم‌های ظالمانه محقق شده، حال آنکه این محدودیت‌ها قبل از انقلاب اسلامی وجود نداشت.

معاون رییس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه ایران اسلامی امروز به یک قدرت جهانی تبدیل شده که بدون شک این جایگاه و منزلت به واسطه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به دست آمده است، عنوان کرد: بدون شک تا زمانی که ملت ایران پشتیبان ولایت‌فقیه و میراث‌دار واقعی شهدا و حامی ایثارگران هستند، هیچ گزندی به این کشور وارد نخواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اتفاقات اخیر در غزه و اقدامات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم مظلوم این منطقه، گفت: امروز افکار عمومی در جوامع مختلف علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی سنگین شده است ولی این‌ها همچنان به حمایت های خود از اشغالگران و سلطه گران ادامه می دهند.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه امروز دایره استکبارستیزی از مرزهای ایران خارج شده و بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها بیدار شده‌اند که اقتصاد و توسعه آن‌ها در گرو مقابله با نظام سلطه است، تصریح کرد: با وجود اینکه در اتفاقات اخیر شاهد بمباران بی‌سابقه غزه از سوی رژیم غاصب صهیونیستی بودیم اما با این وجود مردم فلسطین یک قدم از مقاومت عقب نایستادند.