۱۸ نفر از اراذل و اوباش در ارومیه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی حقوردیان در این زمینه افزود: در پی دریافت اخبار متعدد مبنی بر اینکه اراذل و اوباش با قدرت نمایی و عربده کشی باعث سلب آسایش و ایجاد مزاحمت برای شهروندان شده اند، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی انتظامی استان قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در این راستا مأموران با اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق شدند در مدت ۲۴ ساعت مخفیگاه همه متهمان را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه، ۱۸ نفر از آنها را دستگیر کنند.
رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی آذربایجان غربی ادامه داد: متهمان دستگیرشده که دارای سوابق متعدد کیفری در زمینه سرقت و نزاعهای فردی و دسته جمعی بودند، پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.
سرهنگ حقوردیان اظهار کرد: از ۱۸ نفر اراذل و اوباش دستگیر شده، هفت نفر سطح ۲ و ۱۱ نفر نوظهور بودند.
وی تاکید کرد: پلیس با پوشش اطلاعاتی کامل به هیچ عنوان اجازه عرض اندام به اشرار و هنجار شکنان را نخواهد داد.
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