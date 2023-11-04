۱۸ نفر از اراذل و اوباش در ارومیه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی حق‌وردیان در این زمینه افزود: در پی دریافت اخبار متعدد مبنی بر اینکه اراذل و اوباش با قدرت نمایی و عربده کشی باعث سلب آسایش و ایجاد مزاحمت برای شهروندان شده اند، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی انتظامی استان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این راستا مأموران با اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق شدند در مدت ۲۴ ساعت مخفی‌گاه همه متهمان را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه، ۱۸ نفر از آنها را دستگیر کنند.

رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی آذربایجان غربی ادامه داد: متهمان دستگیرشده که دارای سوابق متعدد کیفری در زمینه سرقت و نزاع‌های فردی و دسته جمعی بودند، پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

سرهنگ حق‌وردیان اظهار کرد: از ۱۸ نفر اراذل و اوباش دستگیر شده، هفت نفر سطح ۲ و ۱۱ نفر نوظهور بودند.

وی تاکید کرد: پلیس با پوشش اطلاعاتی کامل به هیچ عنوان اجازه عرض اندام به اشرار و هنجار شکنان را نخواهد داد.