به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: باتوجه‌به اینکه در استان لرستان ۷۱۴ واحد مرغ گوشتی و ۱۰ واحد کشتارگاه در استان فعال هستند مرغ مازاد بر نیاز مصرف استان در راستای تنظیم بازار سایر استان‌های کشور به بازار هدف آنها ارسال می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۰۰ تن مرغ مازاد بر مصرف نیاز استان روانه بازارهای سایر استان‌های کشور شده است.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، ادامه داد: طی هماهنگی انجام شده با سازمان جهاد کشاورزی استان و ستاد تنظیم بازار، مرغ مازاد بر مصرف نیاز استان به سایر استان‌های کشور از جمله اصفهان، خوزستان، تهران، قم و فارس ارسال می‌شود.