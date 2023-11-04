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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۲

مدیرکل دامپزشکی لرستان:

۸۰۰ تن مرغ مازاد بر مصرف لرستان به استان‌های دیگر ارسال شد

۸۰۰ تن مرغ مازاد بر مصرف لرستان به استان‌های دیگر ارسال شد

خرم‌آباد - مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۰۰ تن مرغ مازاد بر مصرف نیاز استان روانه بازارهای سایر استان‌های کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: باتوجه‌به اینکه در استان لرستان ۷۱۴ واحد مرغ گوشتی و ۱۰ واحد کشتارگاه در استان فعال هستند مرغ مازاد بر نیاز مصرف استان در راستای تنظیم بازار سایر استان‌های کشور به بازار هدف آنها ارسال می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۰۰ تن مرغ مازاد بر مصرف نیاز استان روانه بازارهای سایر استان‌های کشور شده است.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، ادامه داد: طی هماهنگی انجام شده با سازمان جهاد کشاورزی استان و ستاد تنظیم بازار، مرغ مازاد بر مصرف نیاز استان به سایر استان‌های کشور از جمله اصفهان، خوزستان، تهران، قم و فارس ارسال می‌شود.

کد مطلب 5929928

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