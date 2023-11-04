به گزارش خبرنگار مهر، سردار رسول سنایی‌راد ظهر شنبه، در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در گرگان با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها در دخالت‌های منطقه‌ای از هیچ کوششی فروگذار نبودند، اظهار کرد: در ایران لایحه کاپیتولاسیون را شاهد بودیم و امام (ره) با آن مخالفت کرد و آن را مایه ننگ می‌دانست که همین مساله باعث تبعید ایشان شد.

وی ۱۳ آبان سال ۵۷ را یکی از جنایات رژیم پهلوی اعلام کرد و افزود: این جنایات رژیم پهلوی با حمایت آمریکایی‌ها در کشور انجام شد و جوانان با تسخیر لانه جاسوسی مشت محکمی بر دهان آنها کوبیدند.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به اینکه صهیونیست‌ها در حمله به غزه ۲۵ تن مواد انفجاری استفاده کردند، گفت: جنایات رخ داده در غزه هر روز شرایط را برای آمریکا سخت‌تر می‌کند.

وی با بیان اینکه هزاران نیروی مقاومت آماده جهاد و پیروزی هستند، افزود: اکنون صهیونیست‌ها در فضای ترس و وحشت قرار دارند و اگر آمریکا دست به توسعه تنش در منطقه بزند، مقاومت حتماً به میدان آماده و افتخار آفرینی می‌کند.

سنایی راد اظهار کرد: آمریکایی‌ها با شگردهای امپراطوری رسانه‌ای که داشتند نتوانستند کاری انجام دهند و این جنایت‌ها انگیزه فلسطینی‌ها را برای مقاومت دوچندان می‌کند.

وی یادآور شد: با قرار گرفتن آمریکایی‌ها در کنار اسراییلی نشان می‌دهد که آنها چقدر تلاش کردند تا بین نسل امروز و دیروز انقلاب اسلامی را فاصله اندازند.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به اینکه امروز شاهد تغییر معادلات هستیم، گفت: حتی این تحولات باعث تحول در جنگ روسیه و اوکراین شده است.

وی افزود: این تحولاتی که ایجاد شده پیام می‌دهد هر گونه اشتباه باعث تغییراتی می‌شود که به هیچ وجه نفع آمریکا و متحدانش نخواهد بود.