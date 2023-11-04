به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی ظهر شنبه در سخنرانی مراسم محوری ۱۳ آبان در سمنان ضمن اشاره به حملات اسرائیل به غزه، تاکید کرد: مدعیان حقوق بشر در برابر جنایتهای اسرائیل سکوت کردهاند.
وی با بیان اینکه سازمانهای مدعی حقوق بشر درباره ظلمی که با خانوادههای بیگناه غزه میرود، ساکت است و دم بر نمیآورد، گفت: مردم بیدفاع و مظلوم غزه به خاک و خون کشیده میشوند اما روز به روز بر سکوت این مدعیان افزوده میشود.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ظلم بینالمللی به جبهه مقاومت همواره با سکوت مدعیان روبرو شده است، بیان کرد: حقوق بشر ابزار سیاسی در دست ابرقدرتها است.
مقتدایی با اشاره به حضور پرشور مردم ایران در راهپیمایی ۱۳ آبان تاکید کرد: مردم ما نشان دادهاند که همواره پشتیبان آرمان فلسطین هستند و کوتاه نخواهند آمد.
وی با بیان اینکه ملت ایران با دیدن حماسههای غزه و رنج و اندوه مسلمانان با جبهه مقاومت ابراز همدردی کردند، گفت: طوفان راهپیمایی امروز ملت ایران نشان داد که مردم ما همواره در پشتیبانی از آرمان قدس دست از پا نمیکشند.
این عضو خانه ملت در خاتمه با بیان اینکه حضور پرشور مردم در راهپیمایی امیدآفرین بود، گفت: مردم ما بزنگاهها را به خوبی شناخته و در صحنههای حساس همواره حضور دارند
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