کتاب «تولد در کالیفرنیا» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تولد در کالیفرنیا» نوشته هدا سادات حامی به تازگی توسط انتشارات عهدمانا منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب، چهارمین عنوان از مجموعه «تولد دوباره» است که با دبیری بهزاد دانشگر منتشر می‌شود.

«تولد در کالیفرنیا» روایتگر سیر زندگی کسانی است که بعد از تحمل سختی‌ها و آسیب‌های زندگی و تجربه کردن مسیرهای مختلف، با لطف و یاری خدا، حقیقت را کشف می‌کنند و پس از آن، آینده خود و اطرافیانشان دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های اساسی می‌شود؛ به‌عبارت بهتر، تولدی دوباره!

این کتاب روایت زندگی ستوده یار محمودی است که دست سرنوشت او را به انگلیس می‌رساند و آنجا زندگی و تحصیل می‌کند. همان‌جاست که با فرهنگ دین آشنا می‌شود و درمی‌یابد که زندگی با چاشنی و محوریت خدا می‌تواند انگیزه‌ای صدچندان به او و دوستانش در گذر از روزهای سخت و دشوار دهد. راوی پس از این است که درمی‌یابد می‌تواند با خدمت به خلق خدا، این مسیر جدید را با سرعت بیشتری طی کند و از پله‌های کرامت انسانی سریع‌تر بالا روند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

پشت صندلی من، پسری با موهای طلایی و صورتی پر از کک‌ومک نشسته بود. از وقتی وارد کلاس شدم، دیدمش که گوشۀ لبش با لبخند شیطنت‌آمیزی کش آمده. چند دقیقه نگذشته بود که پسرک موطلایی شروع به ضربه زدن به صندلی من کرد. بی‌اینکه عکس‌العملی نشان دهم، تیز روبه‌رو را نگاه می‌کردم و دندان‌هایم را محکم به‌هم فشار می‌دادم. اما این صبوری چنددقیقه‌ای بیش‌تر طول نکشید. به خودم که آمدم دیدم دفترم را محکم به سرش کوبیده‌ام. همیشه دوست داشتم دخترها همان شیرها و شمشیرهایی باشند که توی شعرها می‌خواندیم. همان‌هایی که باید همیشه برنده می‌شدند و از پسرها کم نمی‌آوردند. دست‌هایم را مشت کردم. از روی صندلی بلند شدم و بلافاصله از کلاس بیرون زدم. معلم مراعات تازه‌وارد بودنم را کرد که برخوردی با من نداشت. اما همین عکس‌العمل در برابر رفتار پسری که بعداً فهمیدم اسمش رابین است، باعث شد پسرهای کلاس حساب من را از بقیۀ دخترها جدا کنند.

این کتاب با ۱۴۴ صفحه و قیمت ۸۰ هزار تومان عرضه شده است.