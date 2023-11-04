رایج ترین تقلبات غذایی در کشور/ تشخیص زعفران اصیل دشوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی انصاری، روز شنبه در گفت‌وگویی که به صورت زنده از طریق اینستاگرام داشت، گفت: تقلب معمولاً جایی دیده می‌شود که یا اختلاف قیمت ماده تقلبی با ماده اصلی و دارای اصالت، زیاد است، به نحوی که افراد را ترغیب می‌کند که از مواد تقلبی و جایگزین استفاده کنند و یا گاهی هم دسترسی به یک ماده کم است و جهت تأمین در بازار از راه‌های جایگزین و تقلبی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه هر روز با تقلبات زیادی مواجه هستیم، افزود: به عنوان مثال اگر میزان ظرفیت تولید عسل در کشور پنج هزار تن در سال باشد، بالغ بر سه یا چهار برابر آن در کشور عسل در حال عرضه است و مشخص است که بخشی از این عسل‌ها از همین فرایندهای تقلبی وارد بازار می‌شود. عسل یکی از تقلبات رایج در کشور به حساب می‌آید و خیلی سخت است که بخواهیم نسبت به شناسایی این تقلبات با روش‌های معمول آزمایشگاهی پی ببریم.

انصاری تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که به ما کمک می‌کند تا حدود زیادی از مصرف مواد غذایی تقلبی پرهیز و دوری کنیم، این است که اصالت آن ماده غذایی و تولید کننده و فرایند تولید و توزیع را به خوبی بشناسیم. بنابراین اگر می‌خواهید بدانید عسلی که استفاده می‌کنید، طبیعی است و آنچه بر روی برچسب ذکر شده با خود فرآورده مطابقت دارد، یکی از مهمترین راه‌ها آن است که آن فرآورده و محصول شناسنامه داشته باشد و بدانید که در کدام مزرعه و با کدام منابع طبیعی در ارتباط بوده و چه فرایندی برای استحصال و بسته بندی و عرضه به بازار را طی کرده است.

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو با بیان اینکه حیطه تقلبات در مواد غذایی بسیار گسترده است، ادامه داد: این تقلبات از تقلب در ادویه‌جات روزمره تا مواد گران قیمت مانند زعفران که جاذبه کافی برای تقلب دارد را شامل می‌شود؛ موادی که با رنگ و اسانس ظاهری شبیه زعفران دارد اما واقعاً زعفران نیست و البته تشخیص زعفران اصیل از تقلبی برای مردم سخت است. در مجموع امروزه رنگ‌ها، طعم‌ها و برخی فرایندهای ساخت آنقدر متنوع است که برای ایجاد تقلب از آن استفاده می‌شود.

وی افزود: استفاده از رنگ خوراکی «تارترازین» در جوجه کباب ممنوع است اما متأسفانه ممکن است استفاده شود. یا در رب گوجه فرنگی استفاده از رنگ قرمز ممنوع است. همچنین رنگ‌های مصنوعی در فرآورده‌های ادویه نباید استفاده شود و مصرف آنها به عنوان مثال در زنان باردار سبب آسیب جنینی شده و در مادران شیرده نیز ممکن است به نوزاد آسیب وارد شود یا در بچه‌های کم سن و سال که در معرض خطر بیشتری از نظر سیستم ایمنی هستند، آسیب‌زا است.

انصاری گفت: یکی از خطراتی که مردم را تهدید می‌کند آن است که متقلبان به هیچ اصلی پایبند نیستند، هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیستند و تنها به سود فکر می‌کنند و مواد رنگ دهنده و طعم دهنده و مضر و سرطان‌زا را به راحتی استفاده می‌کنند؛ بدون آنکه به عواقب آن برای مصرف کننده فکر کنند. به همین دلیل متقلبان چه به صورت عمدی و یا سهوی مرتکب یک تخلفی می‌شوند که آسیب ناشی از آن می‌تواند برای مصرف‌کننده زیاد باشد.

وی تاکید کرد: وظیفه سازمان غذا و دارو این است که در حیطه تقلبات جلوتر از متقلبان باشد و بتواند آنها را شناسایی کند و به مردم این اطمینان را بدهد که اگر محصولی توسط سازمان غذا و دارو مورد تأیید قرار گرفت، می‌تواند مورد اعتماد باشد؛ هر چند که نمی‌توان به طور ۱۰۰ درصد تضمین کرد و همچنان ممکن است تقلباتی در همه قسمت‌ها در هنگام تولید این محصولات اتفاق افتد.

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو با بیان اینکه البته ممکن است غذای سالم به جهت ظاهری به اندازه غذایی که افزودنی به آن اضافه شده، نظر مصرف کننده را جلب نکند، ادامه داد: غذای سالم از نظر ترکیب آلاینده‌ها، تأمین انرژی و نیازهای بدن انسان، سلامتش تضمین شده است، اما متأسفانه برخی مشخصات ظاهری و ذائقه مصرف‌کننده، زمینه را برای متقلبان فراهم می‌کند که از رنگ‌های صنعتی استفاده کنند که برای مصرف کننده جذاب به نظر برسد؛ در حالی که این مواد می‌تواند خطرات و آسیب‌های زیادی داشته باشد. به عنوان مثال در آجیل ممکن است برخی رنگ‌های تیره و زرد و قرمز برای مصرف کننده جذابیت داشته باشد و متقلبان نیز خطرات مصرف آنها را نادیده بگیرند.