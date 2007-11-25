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۴ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۱۸

محصولات باغی زنجان امسال هفت درصد افزایش دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاروزی استان زنجان گفت: محصولات باغی استان زنجان نسبت به ‌سال زراعی گذشته، هفت درصد افزایش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رضا نهاوندی پور ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: امسال 337 هزار و 106 تن انواع محصولات باغی در استان زنجان تولید شد. 

وی در ادامه با اشاره به میزان محصولات زراعی استان زنجان اظهار داشت: امسال یک میلیون و 435 هزار تن محصول شامل زردآلو، سیب، گلابی، زیتون، انگور، گردو، برنج ، جو، لوبیا، پیاز، سیب زمینی و گندم در استان زنجان برداشت شده است.

نهاوندی پور همچنین خاطرنشان کرد: دامداران و زنبورداران استان زنجان، امسال 15 هزار و 300 تن شیر، هفت هزار و 90 تن عسل، 14 میلیون قطعه مرغ، 22 هزار و 740 تن گوشت قرمز و یک‌ هزار و 200 تن ماهی تولید کردند.

رئیس سازمان جهادکشاروزی استان زنجان در ادامه با اعلام این که در حال حاضر وسعت اراضی قابل بهره ‌برداری ‌استان زنجان880 هکتار ‪ است، ادامه داد: حدود 160 هزار هکتار از این اراضی به‌ صورت آبی و بقیه به صورت دیم زیرکشت قرار می‌گیرد.

نهاوندی پور یادآور شد: به ‌لحاظ قابلیت و استعداد، حدود 20 هزار هکتار از اراضی زراعی استان زنجان درجه یک، 190 هزار هکتار درجه دو و 36 هزار هکتار نیز درجه‌ سه هستند.

وی همچنین عنوان کرد: دو میلیون و 423 هزار و 762 واحد دامی در استان زنجان وجود دارد و بیش از 23 هزار نفر نیز در زمینه دامپروری مشغول فعالیت هستند.

کد مطلب 592994

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