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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰

حماسه حضور باشکوه مردم تایباد در راهپیمایی ۱۳ آبان

حماسه حضور باشکوه مردم تایباد در راهپیمایی ۱۳ آبان

تایباد- مردم مسلمان تایباد با حضور باشکوه خود در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان حماسه ای دیگر خلق کردند. 

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه مراسم یوم الله ۱۳ آبان با حضور اقشار مختلف مردم به ویژه حضور پرشور دانش آموزان تایبادی برگزار شد و حماسه ای دیگر در این شهرستان مرزی خلق شد.

راهپیمایی بزرگ ۱۳ آبان در سه شهر تایباد، کاریز و مشهدریزه برگزار شد و سخنرانان مراسم در این سه شهر ضمن برشمردن خیانت های آمریکا در تاریخ ایران؛ نسل کشی اخیر صهیونیست ها در غزه را تحت مدیریت آمریکا دانستند.

دانش آموزان تایبادی در این راهپیمایی با حمل پرچم های فلسطین؛ با دانش آموزان مظلوم این کشور به ویژه غزه همدردی کردند.

کد مطلب 5929946

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